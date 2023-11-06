İsrail'in Gazze'ye dönük uyguladığı işgal ve ablukada bir ay geride kalırken Türkiye'de belediyelerden boykot uygulamaları devam ediyor. İşte belediyelerin boykot açıklamaları...

Belediyeler İsrail'i boykot ediyor

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabük Belediyesi olarak, çocukları, kadınları ve masum sivilleri katleden İsrail'i şiddetle kınıyor, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm gören masum ve sivil insanların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu nedenle İsrail menşeli ürünleri boykot ediyoruz." ifadesini kullandı.

Safranbolu ilçe Belediyesinin paylaşımında da "Safranbolu Belediyesi olarak, İsrail'in Filistin'e uyguladığı insanlık dışı müdahaleleri boykot ediyoruz. Belediye binamız ve sosyal tesislerimizde İsrail tescilli hiçbir tüketim ürününü kullanmıyoruz." denildi.

Kocaeli'deki Belediyesi Boykot Açıklaması

Kocaeli'deki birçok belediye, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarını protesto etmek amacıyla sosyal tesislerinde bu ülke menşeli ürünlerin satışını durdurdu.

Büyükşehir Belediyesi ile Darıca, Çayırova, Kandıra, Kartepe, Gölcük, Başiskele, Karamürsel, Derince ve Körfez belediyelerinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, İsrail ürünlerinin boykot edileceği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin paylaşımında, "Gazze'ye yapılan insanlık dışı saldırılara karşı, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Bu amaçla belediyemize ait Antikkapı AŞ sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünleri kullanmıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gebze Belediyesinin paylaşımında da "Gazze'ye yapılan insanlık dışı saldırılar nedeniyle müesseselerimizde 28 Ekim'den beri İsrail menşeli ürün kullanılmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Zonguldak Belediyesi Boykot Açıklaması

Zonguldak Belediyesi, Gazze'ye yönelik bombardımanları bir aydır sürdüren İsrail'i destekleyen markaların, işletmelerinde satışının ve dağıtımının durdurulduğunu açıkladı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal tesislerimizde boykot var. Filistin'in yanındayız. İsrail terörüne destek veren firmaların ürünlerini belediyemize ait sosyal tesislerde kullanmıyoruz." denildi.

Sakarya Belediyesi Boykot Açıklaması

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Filistin'de yaşanan trajik olayları yakından takip ediyor ve bu zorlu dönemde dayanışma göstermek istiyoruz. Bu bağlamda Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak İsrail'e ait markaların ürünlerini, iştirak ve tesislerimizde satmamaya karar verdik. Birlik ve dayanışma içerisinde, Filistin halkının yaşadığı zorlukları hafifletmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğimize inancımız tamdır."

Düzce Belediyesi Boykot Açıklaması

Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi'nin (DÜ) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail menşeli ürünlerin boykot edileceği belirtildi.

Belediyenin paylaşımında, "Masum sivillere bombalar yağdıran, minicik yavruları acımasızca katleden işgalci İsrail menşeli hiçbir ürün artık Düzce Belediyesi şirketleri ve tesislerinde satılmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Düzce Üniversitesinin paylaşımında da "Filistin Gazze'de yaşanan insanlık suçuna destek veren firmalara ait ürünlerin üniversitemiz bünyesinde bulunan kafeterya, kantin ve sosyal tesislerde satışının durdurulması kararı alınmıştır." denildi.



