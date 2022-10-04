Özgün Brent petrol fiyatları yükseldi Zam geliyor İşte güncel Benzin, motorin fiyatları
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Brent petrol fiyatları yükseldi! Zam geliyor: İşte güncel Benzin, motorin fiyatları

Benzin, motorin fiyatları indirim ya da zam olup olmadığı araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Son dakika benzin ve motorin fiyatları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol fiyatlarının yükselmesi sonrası merak ediliyor. 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam yapılacağı öğrenildi. Peki benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar? İşte benzin ve motorin fiyatları ile 4 Ekim 2022 Salı güncel akaryakıt fiyatı haberinin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Benzin motorin ne kadar? Motorin benzin litre fiyatı kaç para, dizel ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları 4 Ekim 2022
Akaryakıt fiyatları: Güncel benzin motorin fiyatı

Güncel akaryakıt fiyatları son durum petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası yeniden güncelleniyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. ABD ham petrolü 83 doların, Brent petrol ise 89 doların üzerini test etti. ABD ham petrolü Pazartesi günü yüzde 5'i aşan yükseliş kaydetti. Dolar/TL kuru ve brent petroldeki yükseliş benzin ve motorin zamlarını yeniden tetikledi. Bu gece yarısından itibaren motorin ve benzine zam bekleniyor. Peki benzin ve motorine ne kadar zam geliyor?

Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

NTV'de yer alan habere göre, 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.

Benzin motorin fiyatları İstanbul

  • Benzin: 19,23 TL
  • Motorin: 23,06 TL
  • LPG: 10,62

Benzin motorin fiyatları Ankara

  1. Benzin: 19,34 TL
  2. Motorin: 23,20 TL
  3. LPG: 10,94 TL

Benzin motorin fiyatları İzmir

  1. Benzin: 19,34 TL
  2. Motorin: 23,21 TL
  3. LPG: 10,74 TL

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