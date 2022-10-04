Brent petrol fiyatları yükseldi! Zam geliyor: İşte güncel Benzin, motorin fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları son durum petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası yeniden güncelleniyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. ABD ham petrolü 83 doların, Brent petrol ise 89 doların üzerini test etti. ABD ham petrolü Pazartesi günü yüzde 5'i aşan yükseliş kaydetti. Dolar/TL kuru ve brent petroldeki yükseliş benzin ve motorin zamlarını yeniden tetikledi. Bu gece yarısından itibaren motorin ve benzine zam bekleniyor. Peki benzin ve motorine ne kadar zam geliyor?

Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

NTV'de yer alan habere göre, 5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,10 TL zam bekleniyor.

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Benzin motorin fiyatları İstanbul

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23,06 TL

LPG: 10,62

Benzin motorin fiyatları Ankara

Benzin: 19,34 TL Motorin: 23,20 TL LPG: 10,94 TL

Benzin motorin fiyatları İzmir

Benzin: 19,34 TL Motorin: 23,21 TL LPG: 10,74 TL

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