Benzin zam var mı son dakika benzin fiyatı

Benzin fiyatlarına yapılan zam EPGİS tarafından duyuruluyor. 25 Ekim'de yapılan benzin zammının ardından bugün benzine tekrar zam gelip gelmediği merak ediliyor. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş zam geldi.

BENZİN NE KADAR OLDU?

EPGİS'ten yapılan resmi açıklamaya göre, 30 Eylül itibariyle benzine 29 kuruş zam yapıldı.

Açıklamada, "30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." denildi.

16 Ekim'den itibaren geçerli olan ikinci zam haberi ise 40 kuruş olarak duyuruldu. Bu zammın 23 kuruşu ÖTV’den karşılandı ve benzinde de ÖTV sıfırlandı. 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansıdı.

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Akabinde 26 Ekim günü pompalara yansıyacak yeni bir zam haberi geldi.

Açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 26/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 44 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

İLLERE GÖRE BENZİN FİYATLARI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,47 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,75 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,39 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,47 liradan 8,75 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.