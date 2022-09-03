Benzine motorine indirim var mı? 3 Eylül 2022 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları

Motorin ve benzin fiyatları küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin ardından yakından takip ediliyor. FED’in faiz kararı açıklayacak olması dolar kuru ve euro ile altın piyasası yukarı yönlü hareketini hızlandırırken, brent petrolün varil fiyatı da bir kez daha dalgalı bir yön izlemekte. Peki, benzin motorin fiyatları bugün ne kadar? İşte, 3 Eylül 2022 İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatı ve benzin fiyatı güncel rakamları.

Benzin, motorine indirim var mı?

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş fiyat indirimi geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,52 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18,66 liradan satılıyor. Benzinin litresi Haziran’da 27,50 TL’yi aşarak rekor yüksek seviyeye çıkmıştı. Fiyatlar 5 Mart 2022’de en son 18,68 TL seviyesinde bulunuyordu.

REKLAM

İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 18,62 TL

Motorin: 24,51 TL

LPG: 11,02 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 18,75 TL

Motorin: 24,62 TL

LPG: 11,34 TL

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 18,74 TL

Motorin: 24,65 TL

LPG: 11,14TL

Benzine motorine fiyatları nasıl hesaplanır?

Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibarı ile Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçilmiştir.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uygulamakta veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbesttirler.

REKLAM

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları gözönünde bulundurularak oluşturulmaktadır.

Rafineri fiyat oluşumu hesaplaması

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı

Akdeniz - İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.