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2023 Berat gecesi ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

Berat gecesi yaklaşmaya başladı. Müslümanlar için önemli bir yeri olan ve kutsal kabul edilen Berat gecesi için sayılı günler kaldı. Üç ayların en önemli gecelerinden birisi olan Berat gecesi Diyanet dini günler takvimi aracılığıyla paylaşıldı. “Arınma, temize çıkma” gibi anlamlara gelen bu önemli gece Şaban ayının 15. günü idrak edilmektedir. Peki, 2023 Berat gecesi ne zaman idrak edilecek? Berat gecesi bu hafta mı, hangi gün?

15:41 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Berat gecesi

Berat gecesi

Mağfiret ve bereket gecesi olarak kabul gören Berat gecesi, ibadetlerle idrak edilecek. Gece boyunca Kur'an okumak ve nafile namaz kılmak isteyen Müslümanlar, Berat gecesi tarihini araştırıyor. Şabana ayının 15.gününde idrak edilen Berat gecesi bu sene Mart ayına denk geliyor.

BERAT GECESİ NE ZAMAN 2023?

Şaban ayının 14'ünü 15.güne bağlayan geceye denk gelen 6 Mart tarihinde idrak edilecek.

Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili Pazartesi gününe denk gelecek.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim'

Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı: 23 Ocak Pazartesi

Regaip Gecesi: 26 Ocak Perşembe

Miraç Gecesi: 17 Şubat Cuma

Berat Gecesi:6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı:23 Mart Perşembe

Kadir gecesi:17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi: 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan Pazar



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#üç aylar
#ramazan
#2023 berat gecesi
1 saat önce
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2023 Berat gecesi ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?
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