İslam alemi tarafından 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e hazırlık yapmak için ibadet planları yapılmaya başladı. Dua kapısının aralandığı bu özel günlerde Şaban ayı ibadetleri kapsamında Müslümanlar namaz, oruç, zikirle dolu bir ay geçirecek. Ramazan ayına hazırlık yapmak isteyenler bu ay da oruçlarını da tutmaya başlayacak. Peki, Şaban ayı orucu nasıl, ne zaman tutulur?

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı Recep ayından sonra Ramazan ayından önce geliyor. 2023 yılında Şaban ayı 21 Şubat Salı günü başlıyor. Ramazan ayının habercisi olan Şaban ayında birçok ibadet ve hayır yerine getiriliyor. Bu önemli ayla ilgili Hazreti Muhammed (S.A.V.) “Şaban benim ayımdır.” “Şaban günahları temizleyendir.” demiştir.

ŞABAN ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Şaban ayının 1.gün ve 13.gün arasında kalan (Eyyam-ı Biyz Orucu) tutulur. 14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu), 30.gün, ilk perşembe, son pazartesi ve son perşembe günleri de oruç tutulması da tavsiye edilen günler arasında yer alıyor.

Pek çok din alimlerine göre Şaban ayında aralıksız oruç tutulmasını emreden bir hüküm dini kaynaklarımızda yer almamaktadır. Fakat kişinin sağlığı ve gücü oruç tutmaya müsait olduğu müddetçe bu aylar içinde dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Bunun için belirlenmiş bir gün sayısı bulunmaz.

On beşinci gün olan berat gününün orucuna rağbet edin. O günü cinler, kuşlar, yabani hayvanlar, davarlar, denizin balıkları, böcekler oruçlu geçirir. Her kim Şabanın son pazartesini oruçlu geçirirse kendisi için günahları bağışlanır.

"Şüphesiz ALLAH o sene ölecekleri bu ayda yazar. Ben de ecelim geldiğinde oruçlu olmayı seviyorum." (S.A.V.)

Her kim Şabanın başından ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa Allahu Teala ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehid olarak ölür.

Şabanın ilk ve son perşembesini oruçla geçireni rahmeti ile cennete girdirmek Allahu Teala üzerine bir hak olur.

Her hangi bir aydan 13-14-15.günler olan eyyam-ı bıyd –ı oruçlu geçirene ALLAH birinci güne onbin sene, ikinci gününede yüzbin sene, üçüncü günde yüzbin senelik ecir verir.

ŞABAN AYININ KAÇINDA ORUÇ TUTULUR?

Şaban ayında oruç tutulması tavsiye edilen günler;

1.gün

13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu)

30.gün

Şaban ayında ibadetle Geçirilmesi Tavsiye Edilen Geceler;

1.gece

15.gece

27.gece

ŞABAN AYI ORUÇLARININ SEVABI NEDİR?

Şaban ayı; Üç ayların ikincisi olması nedeniyle İslam alemi için mübarek aylar arasında yer alıyor. Ramazan'ın başlangıcına müjdeleyici olan bu ay aynı zamanda içerisinde Berat Kandili'ni de barındırıyor. Şaban ayının orucu Ramazan'dan sonra en üstün oruçtur. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, Ramazan ayından sonra en çok Şaban ayında oruç tutmuştur.

Rasulullah (SAV) senenin Ramazan-ı Şerif ayı dışındaki hiçbir ayında Şaban-ı Şerif ayındakinden fazla oruç tutmamış ve şöyle buyurmuştur:

"Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir."

Peygamber Efendimizin Şaban-ı Şerif ayındaki orucu hakkında Hazreti Ayşe (r.a) ayrıca şöyle demiştir: "O (Rasul-i Ekrem) Şaban ayının tamamını oruçla geçirerek sonunda Şaban'ı Ramazan'la birleştirirdi."

Peygamber efendimiz, "Bu ay Receple Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Bu ayda ameller âlemlerin Rabbine yükseltilir. Ben amelimin oruçlu iken Rabbime arz edilmesini isterim." (Nesai, Ahmed bin Hanbel)

"Kim Şaban'dan bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala onun cesedini cehenneme haram kılar. Cennetlerde Yusuf'a (as) komşu olur. Allah ona Hz. Eyyüb ve Hz. Davud'un sevaplarını verir." (Nüzhetül Mecalis)

"Şaban'ın ilk perşembesini oruçla geçireni, rahmeti ile cennete girdirmek, Allahü Teala üzerine bir hak olur." (Nüzhetül Mecalis)







