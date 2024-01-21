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Berat Kandili ne zaman 2024? Diyanet kandil günleri takvimine göre Berat gecesi tarihi

Şubat ayında idrak edilecek Berat Kandili tarihi de bu noktada araştırılıyor. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan Berat Gecesi yine ibadetle dolu geçirilecek. Müslümanlar bu özel gün için geri sayıma başladı. Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, Diyanet kandil günleri takvimine göre 2024 Berat gecesi tarihi...

10:14 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Berat kandili
Berat kandili

Berat Kandili, 23 Ocak'ta başlayan üç ayların ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan üç aylar, 12 Ocak 2024 tarihinde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün"vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre belirleniyor.

Berat Kandili ne zaman 2024?

Kuran-ı Kerim’in levh-i mahfuzdan dünya semasına indiğine inanılan Berat Kandili, Şaban ayının 15. Gecesine denk geliyor.

2024 yılı Berat Kandili ise 24 Şubat Cumartesi gecesi idrak edilecek.

Berat ne demektir?

"Beraet" kelimesinin kısaltılmış ifadesi olan berat, İslam inancına göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Berat kandili ile ilgili hadisler

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) 'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Berat gecesinde ne olmuştur?

Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat kandilinin önemi

Diyanet’in geçtiğimiz senelerde yaptığı açıklamaya göre “Kaynaklarımızda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir.”Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah’a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!..” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 19

2024 kandil günleri

Regaip Kandili -26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili -17 Şubat Cuma

Berat Kandili -6 Mart Pazartesi

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı



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