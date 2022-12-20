BeReal uygulaması nedir, özellikleri neler? Nasıl kullanılır?

Son zamanlarda oldukça popülerleşen BeReal uygulaması arkadaşlarınızın neler yaptığını ve gerçekte kim olduğunu keşfetmenin farklı bir yolu. Kullanıcıların oldukları gibi görünecekleri fotoğraflar çekmesini amaçlayan uygulamada efektler, filtreler veya düzenlemeler bulunmuyor.
BEREAL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?
> BeReal uygulamasını, telefonunuzun işletim sistemine göre Google Play veya AppStore'dan indirin.
> Uygulamayı yükledikten sonra doğum tarihinizi ve telefon numaranızı girin.
> Telefon numaranıza gelen SMS koduyla hesabınızı onaylayın.
> BeReal'den bildirim almaya izin verin.
> Artık BeReal'i arkadaş eklemeye başlayarak kullanabilirsiniz.
BEREAL UYGULAMASI ÖZELLİKLERİ NELER?
> Ön ve arka kamerayı aynı anda kullanabilme
> Instagram benzeri arşiv özelliği
> RealMojiler: Klasik emojiler yerine kendi yüzünüzle BeReal'lere tepki verme
> Herkese açık fotoğrafların listelendiği keşfet bölümü
> Tamamen filtresiz fotoğraflar
> Takipçi sayısı yok
> Reklamsız ve ücretsiz
BEREAL TANITIM VİDEOSU