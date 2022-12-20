Özgün BeReal uygulaması nedir, özellikleri neler? Nasıl kullanılır?
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BeReal uygulaması nedir, özellikleri neler? Nasıl kullanılır?

BeReal, kullanıcıların rastgele "Time to BeReal" bildirimi almasıyla başlayan 2 dakikalık süre içerisinde anlık fotoğraf paylaştığı sosyal medya uygulamasıdır. Uygulama tarafından günün farklı saatlerinde atılan "Time to BeReal" bildirimiyle kullanıcılara iki dakikalık süre tanınıyor ve bu süre zarfında kullanıcılardan anlık olarak fotoğraf çekmeleri isteniyor. Kullanıcılar iki dakika içerisinde birden fazla fotoğraf çekebiliyor ancak uygulama, bir fotoğrafın kaç kez yeniden çekildiğini şeffaf bir şekilde gösteriyor. Peki BeReal uygulaması nasıl kullanılır? Özellikleri neler? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BeReal uygulaması nedir, özellikleri neler? Nasıl kullanılır?
BeReal uygulaması özellikleri

Son zamanlarda oldukça popülerleşen BeReal uygulaması arkadaşlarınızın neler yaptığını ve gerçekte kim olduğunu keşfetmenin farklı bir yolu. Kullanıcıların oldukları gibi görünecekleri fotoğraflar çekmesini amaçlayan uygulamada efektler, filtreler veya düzenlemeler bulunmuyor.

BEREAL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

> BeReal uygulamasını, telefonunuzun işletim sistemine göre Google Play veya AppStore'dan indirin.

> Uygulamayı yükledikten sonra doğum tarihinizi ve telefon numaranızı girin.

> Telefon numaranıza gelen SMS koduyla hesabınızı onaylayın.

> BeReal'den bildirim almaya izin verin.

> Artık BeReal'i arkadaş eklemeye başlayarak kullanabilirsiniz.

BEREAL UYGULAMASI ÖZELLİKLERİ NELER?

> Ön ve arka kamerayı aynı anda kullanabilme

> Instagram benzeri arşiv özelliği

> RealMojiler: Klasik emojiler yerine kendi yüzünüzle BeReal'lere tepki verme

> Herkese açık fotoğrafların listelendiği keşfet bölümü

> Tamamen filtresiz fotoğraflar

> Takipçi sayısı yok

> Reklamsız ve ücretsiz

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