BeReal uygulaması nedir, özellikleri neler? Nasıl kullanılır? BeReal, kullanıcıların rastgele "Time to BeReal" bildirimi almasıyla başlayan 2 dakikalık süre içerisinde anlık fotoğraf paylaştığı sosyal medya uygulamasıdır. Uygulama tarafından günün farklı saatlerinde atılan "Time to BeReal" bildirimiyle kullanıcılara iki dakikalık süre tanınıyor ve bu süre zarfında kullanıcılardan anlık olarak fotoğraf çekmeleri isteniyor. Kullanıcılar iki dakika içerisinde birden fazla fotoğraf çekebiliyor ancak uygulama, bir fotoğrafın kaç kez yeniden çekildiğini şeffaf bir şekilde gösteriyor. Peki BeReal uygulaması nasıl kullanılır? Özellikleri neler? İşte soruların cevapları.

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