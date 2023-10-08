Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Goller dakika 58' Davinson Sanchez, 88' Mauro Icardiden geldi. Galatasaray bu skorla ligdeki galibiyet serisini 7 maça yükseltirken, puanını 22'ye yükselterek 1. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 9 puanda kaldı. Ankaragücü - Galatasaray maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.