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Beşiktaş-İstanbulspor maçında taraftar ilk beş dakika boyunca sessiz kaldı | ÖZET

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Tugay Kaan Numanoğlu’nun başlama düdüğünü çalmasıyla birlikte sahaya sırtını dönen Beşiktaş taraftarları ilk 5 dakika boyunca adeta çıtını çıkarmadı. Beşiktaş 6. dakikada Aboubakar'ın golü ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş-İstanbulspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

16:43 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş - İstanbulspor - CANLI SKOR

Beşiktaş - İstanbulspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Maç BeIN Sports'tan canlı yayınlanıyor. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Siyah-beyazlı tribünler maçın başlamasının ardından sessiz kaldı. Sahaya sırtını dönen taraftarlar, takımlarına 5 dakika boyunca destek vermedi. Beşiktaş-İstanbulspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

Beşiktaş-İstanbulspor maç özeti

Beşiktaş-İstanbulspor maç özetini izlemek için
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Beşiktaş-İstanbulspor canlı skor

Beşiktaş-İstanbulspor maçtan dakikalar

  1. 3' Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta Amartey kafayı vurdu, Jensen topu kornere yolladı. Pozisyon bitiminde ofsayt bayrağı kalktı.
  2. 6’ Beşiktaş 1-0 İstanbulspor (Aboubakar)
  3. 6' Savunmanın uzaklaştıramadığı topta Salih'in pasında ceza sahası içinde döner donmaz kaleye vuran Aboubakar, üst köşeden topu ağlara yolladı.
  4. 8' Rakiplerinden sıyrılan Ghezzal, Muleka'ya verdi ancak Muleka şut şansı bulamadı.10' Hızlı çıkan Beşiktaş'ta Ghezzal, Muleka'yı düşündü ancak top Muleka'nın arkasında kaldı.
  5. 13' Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Alex Oxlade-Chamberlain şut denemek istedi. Araya giren Ali Yaşar topu kornere yolladı.
  6. 14' Baktiyor Zaynutdinov'un ceza sahası içinde bir karambol yaşandı. Karşılaşmanın yan hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.
  7. 17' Uzaktan kaleyi deneyen Muleka'nın şutu Jensen'de kaldı.
  8. 21' Amir Hadziahmetovic'in altı pasa kestiği topta Chamberlain bomboş pozisyonda vurdu ancak top üstten dışarı gitti.
  9. 23' Sağ kanattan gelişen atakta İstanbulsporlu oyuncuların uzaklaştırdığı topu ceza yayı üzerinde alan Chamberlain kaleyi düşündü. Top yandan dışarı gitti.
  10. 25' Bu kez sol kanattan Rosier ile gelen Beşiktaş'ta, Rosier'in attığı pasa Aboubakar hareketlenmedi. Aut.
  11. 28' Siyah-beyazlılarda Ethemi ile girdiği ikili mücadele sırasında Eric Bailly sakatlık geçiriyor. Değişiklik işareti yapıldı.
  12. 35' Sağ kanatta Ghezzal'ın pasında içeri çevirmek isteyen Chamberlain, savunmaya takıldı.

Beşiktaş-İstanbulspor İlk 11'ler

Beşiktaş
:

Ersin, Rosier, Bailly, Amartey, Zaynutdinov, Salih, Amir, Ghezzal, Chamberlain, Muleka, Aboubakar

İstanbulspor:

Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi

Trendyol Süper Lig puan durumu


#Beşiktaş
#İstanbulspor
#Trendyol Süper Lig
26 dakika önce
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Beşiktaş-İstanbulspor maçında taraftar ilk beş dakika boyunca sessiz kaldı | ÖZET