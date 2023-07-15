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Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya’da devam eden Beşiktaş bugün Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile hazırlık maçına çıkacak. Burada ki ilk hazırlık maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar Mezokovesd, Strasbourg ve Leverkusen ile karşılaşarak Almanya kampını tamamlamış olacak. Peki Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte soruların yanıtları.

11:13 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş Almanya kampı ilk hazırlık maçında bugün Augsburg ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar Almanya’da 4 hazırlık maçını tamamlayarak İstanbul’a dönecek. Peki Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta, nereden yayınlanacak? İşte maç bilgisi.

BEŞİKTAŞ - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Augsburg maçı bugün saat 16.00’da başlayacak. Kufstein Arena’da oynanacak karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ ALMANYA'DAKİ HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

15.07.2023 Beşiktaş v Augsburg

18.07.2023 Beşiktaş v Mezokovesd

21.07.2023 Beşiktaş v Strasbourg

5.08.2023 Leverkusen v Beşiktaş




#Beşiktaş
#Augsburg
#Almanya
#Bundesliga
16 dakika önce
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Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?