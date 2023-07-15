Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıkları için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İtalya Serie B’de mücadele eden Cremonese’nin golcüsü David Okereke için kolları sıvadı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar 4 milyon Euro satın alma bedeli olan Nijeryalı forvet Okereke’yi kadrosuna katmak istiyor. Taraftarı heyecanlandıran bu gelişme sonrası oyuncu hakkında araştırmalarda arttı. Peki David Okereke kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.