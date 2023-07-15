Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş Almanya kampı ilk hazırlık maçında bugün Augsburg ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar Almanya’da 4 hazırlık maçını tamamlayarak İstanbul’a dönecek. Peki Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta, nereden yayınlanacak? İşte maç bilgisi.
BEŞİKTAŞ - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
BEŞİKTAŞ ALMANYA'DAKİ HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?
15.07.2023 Beşiktaş v Augsburg
18.07.2023 Beşiktaş v Mezokovesd
21.07.2023 Beşiktaş v Strasbourg
5.08.2023 Leverkusen v Beşiktaş