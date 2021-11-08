Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

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Şehit ağabeyine küfreden İyi Parti'li Lütfü Türkkan'a '1 kuruşluk' dava

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın küfrüne maruz kalan şehit ağabeyi Tahir Gümren 500 bin liralık, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan ise dernek adına Türkkan hakkında '1 kuruşluk' dava açılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.