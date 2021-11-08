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Sergen Yalçın: "Her şey değişebilir"

Süper Lig’de zirvenin 10 puan gerisine düşen, Avrupa’da da hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, lige verilen milli aradan sonra kendine gelmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına her şeyin değişebileceğini anlatıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın: Her şey değişebilir
Sergen Yalçın

Beşiktaş’ta üst üste alınan mağlubiyetlerin travması yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonu iki kupayla kapatan siyah-beyazlılar, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Şampiyonlar Ligi’nde henüz puanla tanışamayan Beşiktaş, Süper Lig’de de son 7 maçın sadece ikisinde galip gelebildi.

İki kulvarda da kötü gidişatı bir türlü durduramayan teknik direktör Sergen Yalçın, sahada verilen mücadelenin yetersiz olduğunu düşünüyor. Maçlardan sonra performanslarını daha da yukarı çekmeleri gerektiğini sık sık dile getiren deneyimli çalıştırıcı, lige verilen milli arada işleri yoluna koymaya çalışacak. Yalçın, kalan haftalarda her şeyin değişebileceğini oyuncularına anlatıyor.

Zaaflar çalışılacak

Siyah-beyazlı takımda öncelikle hücum bölgesinde skor üretememek ve savunmada yaşanan zafiyetler üzerinde durulacak. Maçlara etkili başlayan ancak gol bulamayarak kalesine gelen neredeyse ilk toplarda gol yiyen Beşiktaş, bu durumu tersine çevirmeye çalışacak. Ligin uzun bir maraton olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, takımı bu şekilde motive etmeye çalışacak. Beşiktaş, milli ara dönüşünde Alanyaspor deplasmanına gidecek. Ardından Ajax’ı konuk edecek olan siyah-beyazlılar, peşinden evinde GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Savunmada ritim tutmadı

Beşiktaş’ta savunma problemi aşılamıyor. Ligin ilk 4 haftasında gol yemeyen ancak sonraki 8 haftada kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı takım, Şampiyonlar Ligi’nde de aynı durumla karşı karşıya kaldı. Beşiktaş’ın bu durumu yaşamasının en önemli nedenlerinden biri de savunmada sürekli farklı isimlerin oynaması oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, bazen sakatlıklar, bazen cezalar, bazen de tercihler nedeniyle ideal 4’lüyü bir türlü bulamadı. Beşiktaş şu ana kadar ligde 15, Avrupa’da ise 12 gol yedi.


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