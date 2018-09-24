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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta? İşte maça dair ayrıntılar...

Haber Merkezi AA
2018-2019 sezonun önemli derbilerinden biri olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 24 Eylül Pazartesi saat 21.00’de oynanacak.

2018-2019 sezonun önemli derbilerinden biri olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 24 Eylül Pazartesi saat 21.00’de oynanacak.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde 5'e 2 dar alanda pas çalışması yapıp, taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Antrenman, oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta?

2018-2019 sezonun önemli derbilerinden biri olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 24 Eylül Pazartesi saat 21.00’de oynanacak. Maç beIN Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Oğuzhan Özyakup'un doğum günü kutlandı

Beşiktaş'ın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup'un 26. yaş günü, antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, antrenörler ve futbolcular, yeni yaşında Oğuzhan Özyakup’a mutluluklar diledi.

Fenerbahçe’den Beşiktaş maçı paylaşımı

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş maçı için ‘Tarih burada tekerrür eder’, ‘Burası Kadıköy’ paylaşımlarında bulundu.Fenerbahçe, yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ‘Tarih burada tekerrür eder’, ‘Burası Kadıköy’ adı altında Ülker Stadı, Alex heykeli ve Yoğurtçu Parkı’ndan görüntüler paylaşan sarı-lacivertliler derbiye hazır oldukları mesajını verdi.

beIN Sports maç özetleri ve golleri! Süper Lig 6. hafta toplu maç sonuçları ve özetleri
beIN Sports maç özetleri ve golleri! Süper Lig 6. hafta toplu maç sonuçları ve özetleri

Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir zorlu rakipleriyle karşılaşıyor. Sezona iyi başlamak adına her 3 puanın altın değerinde olduğu bu haftalarda rakipler kıyasıya mücadele edecek. Maç özetleri ise beIN Sports ekranlarından izlenecek.beIN Sports maç özetleri nasıl izlenir?Aşağıdaki bağlantılar üzerinden beIN Sports maç özetleri sayfasına ulaşabilir ve istediğiniz takımın özetini izleyebilirsiniz.Özet için tıklayınızGalatasaray Kasımpaşa maç özeti! GS Kasımpaşa maç sonucu ve özetiSpor Toto Süper Lig21 Eylül20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)22 Eylül13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)23 Eylül Pazar:16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)19.00 Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar)24 Eylül Pazartesi:21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

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