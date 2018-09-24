Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde 5'e 2 dar alanda pas çalışması yapıp, taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Antrenman, oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta?

2018-2019 sezonun önemli derbilerinden biri olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 24 Eylül Pazartesi saat 21.00’de oynanacak. Maç beIN Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

Oğuzhan Özyakup'un doğum günü kutlandı

Beşiktaş'ın kaptanlarından Oğuzhan Özyakup'un 26. yaş günü, antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, antrenörler ve futbolcular, yeni yaşında Oğuzhan Özyakup’a mutluluklar diledi.

Fenerbahçe’den Beşiktaş maçı paylaşımı

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş maçı için ‘Tarih burada tekerrür eder’, ‘Burası Kadıköy’ paylaşımlarında bulundu.Fenerbahçe, yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ‘Tarih burada tekerrür eder’, ‘Burası Kadıköy’ adı altında Ülker Stadı, Alex heykeli ve Yoğurtçu Parkı’ndan görüntüler paylaşan sarı-lacivertliler derbiye hazır oldukları mesajını verdi.