Beşiktaş Almanya kampı üçüncü hazırlık maçında Fransa Lig 1’de mücadele eden RC Strasbourg ile karşılaşacak. Oynadığı 2 hazırlık maçında 1 beraberlik, 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar kampı kayıpsız bitirmek istiyor. Peki, Beşiktaş - RC Strasbourg maçı ne zaman? İşte detaylar.