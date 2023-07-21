Beşiktaş - RC Strasbourg maçı ne zaman?
Beşiktaş Almanya kampı üçüncü hazırlık maçında Fransa Lig 1’de mücadele eden RC Strasbourg ile karşılaşacak. Oynadığı 2 hazırlık maçında 1 beraberlik, 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar kampı kayıpsız bitirmek istiyor. Peki, Beşiktaş - RC Strasbourg maçı ne zaman? İşte detaylar.
BEŞİKTAŞ - RC STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
BEŞİKTAŞ - RC STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Beşiktaş - RC Strasbourg maçı bugün saat 17:00’de başlayacak. Greisbergers Betten-Arena’da oynanacak karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.
#Beşiktaş
#RC Strasbourg
#S SPORT
#Almanya kampı
1 saat önce