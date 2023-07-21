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Beşiktaş - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya’da devam eden Beşiktaş üçüncü hazırlık maçında RC Strasbourg ile karşılaşacak. Maç Avusturya’da Greisbergers Betten-Arena stadyumunda oynanacak. Almanya kampının ikinci hazırlık maçında Mezokovesd’i 4-0 mağlup eden siyah-beyazlılar RC Strasbourg maçından da galibiyet alarak moral yüklemek istiyor. Peki, Beşiktaş - RC Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi.

10:45 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Beşiktaş - RC Strasbourg maçı ne zaman?

Beşiktaş - RC Strasbourg maçı ne zaman?

Beşiktaş Almanya kampı üçüncü hazırlık maçında Fransa Lig 1’de mücadele eden RC Strasbourg ile karşılaşacak. Oynadığı 2 hazırlık maçında 1 beraberlik, 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar kampı kayıpsız bitirmek istiyor. Peki, Beşiktaş - RC Strasbourg maçı ne zaman? İşte detaylar.

BEŞİKTAŞ - RC STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş - RC Strasbourg maçı bugün saat 17:00’de başlayacak. Greisbergers Betten-Arena’da oynanacak karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.



#Beşiktaş
#RC Strasbourg
#S SPORT
#Almanya kampı
1 saat önce
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