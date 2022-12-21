Beşiktaş Şanlıurfaspor maç kadrosu

Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı için geri sayım başlamış durumda. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadeleye dair tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...

Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı saat kaçta?

Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü oynanacak ve saat 21:00'da başlayacak. Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlı takımda, 2 oyuncu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yarı finale yükselen ve sakatlandığı için karşılaşmayı tamamlayamayan Romain Saiss ile tedavisi devam eden Rachid Ghezzal, Şanlıurfaspor karşısında görev yapamayacak. Dünya Kupası'nda ülkelerinin milli takımında görev alan Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Wout Weghorst ise teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde mücadelede sahaya çıkabilecek.

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Beşiktaş Şanlıurfaspor muhtemel ilk 11

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Necip, Umut Meraş; Gedson, Josef, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Muleka.

: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Necip, Umut Meraş; Gedson, Josef, Salih Uçan, Redmond, Cenk Tosun, Muleka. Şanlıurfaspor: Aydın, Semih, İbrahim, Abdulsamet, Feyyaz, Cumali, Erkam, Şahin, Mert Çapar, Mustafa Durak, Kemal Rüzgar.

Dünya Kupası arasından önceki son lig maçı (Antalyaspor) ertelenen Beşiktaş, arada 5 hazırlık maçı yaptı ve bunların 4'ünü kazandı.

İstanbulspor, Charleroi, Westerlo ve Giresunspor'u yenen siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'le berabere kaldı.