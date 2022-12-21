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Trabzonspor-Samsunspor maç kadrosu

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor Samsunspor ile kupanın 5'inci turunda karşı karşıya geliyor. Bordo Mavililer Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından ilk maçına Samsunspor karşısında çıkıyor. Trabzonspor ile Samsunspor tarihlerinde 67. kez karşı karşıya geliyor. İki Karadeniz ekibinin karşılaşmalarında Trabzonspor 41, Samsunspor ise 14 kez galip gelmeyi başardı. Taraflar arasında oynanan 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki Trabzonspor-Samsunspor maç kadrosu açıklandı mı? İşte Trabzonspor-Samsunspor ilk 11’i.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor’un Samsunspor kadrosu belli oldu mu, TS ilk 11’i kim olacak?
Trabzonspor-Samsunspor ilk 11'i

Trabzonspor-Samsunspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'de başlayacak. Mücadele A Spor kanalında canlı yayınlanacak. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmayı A Spor naklen yayımlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde bulunan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda rakibini yenerek yoluna devam etmek için sahaya çıkacak.

Trabzonspor-Samsunspor maç kadrosu

  • Trabzonspor: Uğurcan - Larsen, Bartra, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Doğucan, Naci, Trezeguet - Umut
  • Samsunspor: Aykut, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Osman Çelik, Soner , Yusuf Emre, Ali Kaan, Celil, Gaetan, Ahmet Sağat, Douglas Tanque.

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