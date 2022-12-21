Trabzonspor-Samsunspor maç kadrosu Ziraat Türkiye Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor Samsunspor ile kupanın 5'inci turunda karşı karşıya geliyor. Bordo Mavililer Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından ilk maçına Samsunspor karşısında çıkıyor. Trabzonspor ile Samsunspor tarihlerinde 67. kez karşı karşıya geliyor. İki Karadeniz ekibinin karşılaşmalarında Trabzonspor 41, Samsunspor ise 14 kez galip gelmeyi başardı. Taraflar arasında oynanan 11 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki Trabzonspor-Samsunspor maç kadrosu açıklandı mı? İşte Trabzonspor-Samsunspor ilk 11’i.

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