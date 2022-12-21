Trabzonspor-Samsunspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'de başlayacak. Mücadele A Spor kanalında canlı yayınlanacak. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşmayı A Spor naklen yayımlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde bulunan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda rakibini yenerek yoluna devam etmek için sahaya çıkacak.
Trabzonspor-Samsunspor maç kadrosu
- Trabzonspor: Uğurcan - Larsen, Bartra, Eren, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Doğucan, Naci, Trezeguet - Umut
- Samsunspor: Aykut, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Osman Çelik, Soner , Yusuf Emre, Ali Kaan, Celil, Gaetan, Ahmet Sağat, Douglas Tanque.