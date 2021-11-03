Beşiktaş Sporting maçı kaç kaç? Beşiktaş Sporting Lizbon canlı skor, şifresiz goller

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş , C Grubu 4. maçında Sporting Lizbon ile mücadeleye başladı. Siyah beyazlıların Sportin Lizbon ile mücadelesinin ayrıntıları merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ SPORTİNG LİZBON MAÇI CANLI ANLATIM
BEŞİKTAŞ- SPORTİNG LİZBON: 0-0
Beşiktaş Sporting Lizbon mücadelesi saat 23:00'da başlayacak. Mücadalenin başlaması ile maçın detayları, canlı anlatımı haberimizde... İşte maçtan anlık detaylar:
8'
Sergey Karasev Sporting için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Beşiktas yarı sahasına yerleşmiş durumda.
7'
Sporting rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışı kullanacak.
6'
Sporting Beşiktas yarı sahasında faul kazanıyor.
5'
Beşiktas kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.
5'
Beşiktas kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Sporting.
4'
Hakem Sergey Karasev düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Beşiktas kendi yarı sahasından atışı kullanacak.
3'
Sergey Karasev autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.
3'
Beşiktas rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.
3'
Jose Alvalade Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.
2'
Sergey Karasev taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Sporting.
1'
Jose Alvalade Stadı'nda dördüncü hakemin bayrağı havada. Ofsaytta kalan takım Sporting.
Jose Alvalade stadında oynanacak maçın takım kadroları açıklandı.
1'
Karşılaşma hakemin başlama düdüğü ile başladı.
Beşiktas deplasmanda oynadığı son 4 maçta mağlup oldu.
Sporting evinde 4 maçtır kazanıyor.
Sporting 6 maçtır üstüste kazanıyor.
BEŞİKTAŞ SPORTİNG LİZBON MAÇI KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bugün oynanacak Sporting-Beşiktaş maçını Rus hakem Sergei Karasev yönetiyor. TSİ 23.00’te başlayan ve Exxen'den naklen yayınlanan maçın 90 dakikasının canlı skor takibi haberimizde...
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu 4. maçında Sporting ile kozlarını paylaşırken zorlu karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler, dev maçı Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan naklen takip edebilir.
BEŞİKTAŞ SPORTİNG LİZBON MAÇI İLK 11'LER
Sporting Lizbon (Muhtemel): Adan, Reis, Feddal, Coates, Inacio, Palhinha, Luiz, Sarabia, Porro, Goncalves, Paulinho
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Mehmet Topal, Josef, Atiba, Ghezzal, Kenan, Larin