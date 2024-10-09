Üniversitelerin spor programlarına alınacak öğrencilerin belirlenmesi için düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları 19 Eylül 2024 tarihinde adayların erişimine açıldı. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda tercihlerini 2 Ekim-7 Ekim tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirdi. Binlerce Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi ise şimdi tercih sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekliyor. 2024 BESYO tercih takvimi ve sonuçlara ilişkin ayrıntılar ilerleyen günlerde netleşecek.

ÖZYES TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

ÖSYM taarfından yayımlanan kılavuza göre 2024-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemleri, 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında sona erdi.

BESYO TERCİH SONUÇLARI ÖSYM EKRANI SORGULAMA: 2024 BESYO tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

BESYO TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 2024 ÖZYES tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Merkezî yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına; puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.