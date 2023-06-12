Beyin sisi daha öncelerden de görülen ancak koronavirüs enfeksiyonu ile daha da sık karşılaşılan bir sağlık sorunu haline geldi. Covid-19 geçiren her 10 hastadan birinde görülen beyin sisi bireylerin zihinsel netlik, odaklanma, hafıza ve bilişsel işlevlerde sorun yaşamasına yol açmaktadır. Beyin sisi hakkında merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEYİN SİSİ NEDİR?

Beyin sisine "beyin bulanıklığı" veya "zihinsel bulanıklık" da denir. Bireylerin zihinsel netlik, odaklanma, hafıza ve bilişsel işlevlerde sorun yaşamasıdır. Bilinç bulanıklığı olarak da adlandırılabilen bu durum, Koronavirüs enfeksiyonunu ağır geçiren kişilerde daha sık görülür. Bu beyinde prefrontal korteks denilen alanın etkilenmesi sonucu ortaya çıkan bir zihinsel işlev bozukluğudur.

BEYİN SİSİNİN OLUŞMA NEDENLERİ NELERDİR?

Beyin sisi olarak adlandırılan durum, farklı nedenlerin sonucunda yaşanır. Bu nedenler herkes özelinde farklıdır. Beyin sisinin oluşma nedenleri maddeler halinde sıralanacak olursa:

Aşırı çay ve kahve tüketimi

B vitamini eksikliği

Demir eksikliği

D vitamini eksikliği

Düzensiz ve yetersiz beslenme

Bağırsak geçirgenliği

Kansızlık

Tiroit sorunları

Yoğun tempoda çalışma

Şeker hastalığı

Uyku problemleri

Magnezyum eksikliği

Metilasyon bozukluğu

Hormonal dengesizlikler

Kan-beyin bariyerinin bozulması

Kronik toksin yükü ve enflamasyon

BEYİN SİS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hafıza sorunları: İnsanlar beyin sisine sahipken sıklıkla hafıza sorunları yaşarlar. Bilgileri hatırlamakta güçlük çekerler, yeni bilgileri öğrenmekte zorlanabilirler ve geçmiş olayları hatırlamada güçlük yaşayabilirler.

Odaklanma güçlüğü: Beyin sisine sahip olan bireyler, zihinsel olarak odaklanmada zorluk çekebilirler. Zihinleri sürekli dağınık olabilir, düşünceleri toparlamakta zorlanabilir ve görevlere veya aktivitelere odaklanmakta güçlük çekebilirler.

Zihinsel yavaşlama: Beyin sisine sahip olan kişilerde düşünme süreçleri yavaşlayabilir. Düşünceleri birleştirme, problem çözme ve karar verme gibi zihinsel işlevlerde yavaşlama hissi olabilir.

Yorgunluk ve halsizlik: Beyin sisine sahip olmak, genellikle kişilerde yoğun yorgunluk hissi ve sürekli halsizlik yaratabilir. Bu da bireylerin enerji seviyelerinin düşmesine ve günlük aktivitelere katılımda azalmaya neden olabilir.

Zihinsel bulanıklık: Beyin sisine sahip kişiler kendilerini "bulanık" veya "sisli" hissedebilirler. Zihinsel olarak net düşünemediklerini, düşüncelerin karmaşıklaştığını ve beyinlerinin tıkanmış gibi hissettiklerini ifade edebilirler.

BEYİN SİSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Beyin sisi tedavisinde dikkat edilmesi gereken ilk konu beslenmedir. 3 ay boyunca glutensiz, şekersiz ve süt ürünlerinin olmadığı bir beslenme programı uygulanmalıdır. Bu beslenme programında ağırlıklı olarak taze sebze ve meyvelere, zeytinyağı, tereyağı, hindistan cevizi gibi sağlıklı yağlara, doğru protein kaynaklarına, çiğ kuruyemişlere ve fermente ürünlere sofralarınızda yer verin.

Kronik stres varsa psikolojik stresinizi azaltmayı ve daha iyi bir uyku düzenine geçmek için destekler alabilirsiniz. Uykuya dalmakta zorluk varsa melatonin desteği ile beraber, uyumanızı kolaylaştırıcı kediotu, melisa, mercanköşk, anason, sarı kantaron gibi bitkiler faydalı olacaktır.

Fiziksel aktivitenizi arttırarak açık havada yapılacak kısa süreli 20 dakikalık yürüyüşlerin dahi beyin sisine iyi geldiği biliniyor. Hafta sonları açık havada, deniz kenarında, doğada vakit geçirmek de iyi gelecektir.



















