Karaman Seçim sonuçları bu ilin seçmeni tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Kritik seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile Milletvekilleri belirlenecek. Manisa milletvekili seçim sonuçları ile Meclis’e 3 vekil gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Karaman’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Karaman milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Karaman seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.