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Bilecik seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonucu oy oranları

Bilecik 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, adaylardan birinin yeterli salt çoğunluğu yakalayamaması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı. 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmen 28 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gitti. Sinop’ta 167.113 seçmen bulunuyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Bilecik'te Recep Tayyip Erdoğan % 49.9, Kemal Kılıçdaroğlu % 41,3 oy aldı. 28 Mayıs 2023 Bilecik seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı anbean yine Yeni Şafak'ta yer alacak.

15:47 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bilecik 2. tur seçim sonuçları

Bilecik 2. tur seçim sonuçları

Bilecik 2. tur cumhurbaşkanlığı
için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek. Bilecik
yenişafak seçim sayfasında.

28 Mayıs 2023 Pazar günü Sinop cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Bilecik'te Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Bilecik 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

28 Mayıs
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur Bilecik seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

Bilecik 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

na göre % 49.9 oranında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Bilecik Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 41,3 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Bilecik’te aldığı oy oranı ise % 8.1 oldu.

Bilecik milletvekili seçim sonuçları 2023

na göre AK Parti oyların % 37.2’sini alırken CHP % 26.7 oranında oya sahip oldu. Bilecik’te İYİ Parti % 12.2, MHP % 10.3, Yeniden Refah Partisi % 3.3 oranında oy aldı.

Bilecik’te kazanan milletvekilleri kim oldu?

Halil Eldemir AK Parti

Yaşar Tüzün CHP

2018 Bilecik Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Bilecik cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 51,4’ünü alırken, Bilecik Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 32,1’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13,2’sini, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 2,1’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,2’sini aldı.

2018 Bilecik milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Bilecik Cumhur İttifakı oy oranı % 52,6 olurken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı Bilecik oy oranı yüzde 43,4’ünü aldı. CHP Bilecik’te 1 milletvekili çıkardı.

2018 seçimi: Bilecik’te kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Bilecik milletvekilleri şunlardır:

  1. Selim Yağcı (AK Parti)
  2. Yaşar Tüzün (CHP)

2018 Bilecik’te hangi parti ne kadar oy aldı?

Bilecik 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 43,3
  2. CHP % 28,2
  3. İYİ Parti % 14,1
  4. MHP % 9,3
  5. HDP % 3,4

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2019 Bilecik yerel seçim sonuçları

CHP Bilecik Belediye başkan adayı Semih Şahin oyların % 42,36’sını alırken, AK Parti adayı Nihat Can ise oyların % 42,02’sini aldı.

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Bilecik 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023