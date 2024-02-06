1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinin katılım gösterdiği Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) sınav tarihleri takvimi belli oldu. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 8-19 Ocak 2024 arasında tamamlanacak. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav takvimi ile 2024 BİLSEM sınav tarihleri...

BİLSEM 2024 BAŞVURULARI

BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir.

BİLSEM 2024 TAKVİMİ YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre öğrencilerin bireysel değerlendirme uygulamaları 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

08-19 Ocak 2024 tarihleri arasında sınıf öğretmenleri tarafından e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarının doldurulması işlemi gerçekleştirilecek.

BİLSEM 2024 SINAVLARI NE ZAMAN?

2024 yılı BİLSEM kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alınacak.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. 31 Temmuz'da ise kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM; Bilim ve Sanat Merkezi’nin kısaltmasıdır. İlki 1996 yılında kurulan ve o günden bu yana günümüzde her ilde nüfus yoğunluğuna göre birçok şubesi açılan, sadece üstün yetenekli çocukların eğitim aldığı bir merkezdir.

Öğrencilerin seçimi ilk kurulduğu dönemlerde öğretmenlerin sınıflarında keşfettikleri üstün yetenekli çocukları belirli dönemlerde bakanlığa bildirmeleri ve sonrası bir sınav silsilesi sonrasında dereceye giren çocuklardan seçilen öğrencilerin devam ettiği bir kurstu.

Günümüzde BİLSEM kursu sayılarının artması, fiziki imkanların gelişmesi ve sınav yapabilme imkanlarının gelişmesi ile her yıl yüzbinlerce çocuğun katıldığı bir sınava dönüştü.

BİLSEM kursları ise her yıl on binlerce çocuğu eğitim için bünyesine alıyor ve çocuklara okulda gördükleri eğitim dışında zihinlerinin gelişimini hızlandıracak farklı bir müfredatta eğitim vermeye devam ediyor.

BİLSEM TABAN PUANLARI 2024

BİLSEM 2024 taban puanları henüz açıklanmadı. 2022 yılında yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar şöyle belirlenmişti:

1. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 380

Resim Yetenek Alanı: 90

Müzik Yetenek Alanı: 85

2. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 410

Resim Yetenek Alanı: 90

Müzik Yetenek Alanı: 85

3. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 430

Resim Yetenek Alanı: 94

Müzik Yetenek Alanı: 90

BİLSEM GRUP TARAMA SINAVINDA NE SORULUR?

Tablet üzerinde uygulanan bu sınavda bir çok kategoriden sorular sorulur. Bu soruların benzerlerini www.bilsemonline.com da görebilecek ve sınava hazırlanabileceksiniz.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.







