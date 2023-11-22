2023-2024 BİLSEM sınav tarihleri merak kazandı. BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir.

BİLSEM 2024 SINAVLARI NE ZAMAN?

2024 Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri sınavlarının tarihi henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz sene 14 Ocak - 9 Nisan 2023 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alındı. Bireysel değerlendirme sınavı ise 15 Mayıs -28 Temmuz tarih aralığında gerçekleştirilirken BİLSEM sonuçları ise 4 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı.

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM; Bilim ve Sanat Merkezi’nin kısaltmasıdır. İlki 1996 yılında kurulan ve o günden bu yana günümüzde her ilde nüfus yoğunluğuna göre birçok şubesi açılan, sadece üstün yetenekli çocukların eğitim aldığı bir merkezdir.

Öğrencilerin seçimi ilk kurulduğu dönemlerde öğretmenlerin sınıflarında keşfettikleri üstün yetenekli çocukları belirli dönemlerde bakanlığa bildirmeleri ve sonrası bir sınav silsilesi sonrasında dereceye giren çocuklardan seçilen öğrencilerin devam ettiği bir kurstu.

Günümüzde BİLSEM kursu sayılarının artması, fiziki imkanların gelişmesi ve sınav yapabilme imkanlarının gelişmesi ile her yıl yüzbinlerce çocuğun katıldığı bir sınava dönüştü.

BİLSEM kursları ise her yıl on binlerce çocuğu eğitim için bünyesine alıyor ve çocuklara okulda gördükleri eğitim dışında zihinlerinin gelişimini hızlandıracak farklı bir müfredatta eğitim vermeye devam ediyor.

BİLSEM TABAN PUANLARI 2024

BİLSEM 2024 taban puanları henüz açıklanmadı. 2022 yılında yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar şöyle belirlenmişti:

1. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 380

Resim Yetenek Alanı: 90

Müzik Yetenek Alanı: 85

2. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 410

Resim Yetenek Alanı: 90

Müzik Yetenek Alanı: 85

3. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 430

Resim Yetenek Alanı: 94

Müzik Yetenek Alanı: 90

BİLSEM GRUP TARAMA SINAVINDA NE SORULUR?

Tablet üzerinde uygulanan bu sınavda bir çok kategoriden sorular sorulur. Bu soruların benzerlerini www.bilsemonline.com da görebilecek ve sınava hazırlanabileceksiniz.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.







