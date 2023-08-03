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BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? BİLSEM kayıt için gereken belgeler

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 15 Mayıs ve 28 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Ağustos’ta ilan edilecek.BİLSEM’ kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar. BİLSEM sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri başlayacak. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman nasıl, nereden yapılır? BİLSEM kayıtları için gereken belgeler neler? İşte detaylar...

15:53 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
BİLSEM

BİLSEM

Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için 2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlanmıştı. Bu kılavuza göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar.

BİLSEM KAYITLARI İÇİN GEREKEN BELGELER

) Öğrencimizin kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi (Okula giriş-çıkış saatleri yazılı olacak)

2) T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

3) Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Seçimi Bireysel Değerlendirme sonuç belgesi (http://meb.gov.tr internet sitesinde yer alan sonuç açıklama adresinden internet sayfası çıktısı alınacak)

BİLSEM 2023 TAKVİMİ MEB

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.



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