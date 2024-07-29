Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere açılan BİLSEM'ler için 2024-2025 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlanmıştı. Bu kılavuza göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman nasıl, nereden yapılır? 2024-2025 BİLSEM kayıtları için gereken belgeler neler?
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini 05-29 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirecek.
BİLSEM KAYITLARI İÇİN GEREKEN BELGELER
) Öğrencimizin kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumundan alınan öğrenci belgesi (Okula giriş-çıkış saatleri yazılı olacak)
2) T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
3) Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Seçimi Bireysel Değerlendirme sonuç belgesi (http://meb.gov.tr internet sitesinde yer alan sonuç açıklama adresinden internet sayfası çıktısı alınacak)
2024 BİLSEM MÜLAKAT VE KAYIT TAKVİMİ
31 Temmuz: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi.
05-09 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması.
12-16 Ağustos 2024: Bilsem bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi.
05-29 Ağustos 2024: Bilsem kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.