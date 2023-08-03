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BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

BİLSEM için kayıt günü yaklaştı. MEB tarafından açıklanan tarihlere göre BİLSEM kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Ağustos'ta açıklanacak. BİLSEM mülakat sonuçlarının öğrenilmesinin ardından BİLSEM kayıt süreci başlayacak. Peki, 2023 BİLSEM kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte ayrıntılar...

15:19 . 3/08/2023 الخميس
Yeni Şafak
BİLSEM

BİLSEM

2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" geçtiğimiz aylarda paylaşılmıştı. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edildi. Bireysel değerlendirmeler, 15 Mayıs-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. Değerlendirmeler ardından BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2023?

BİLSEM’ kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar.

BİLSEM TAKVİMİ 2023

05-09 Aralık 2022

İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması

12-16 Aralık 2022

Bilgilendirme toplantılarının yapılması

19-30 Aralık 2022

Gözlem formlarının doldurulması

02-06 Ocak 2023

Ön değerlendirme randevularının oluşturulması

10 Ocak 2023

Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Ocak 2023

09 Nisan 2023

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması

19 Nisan 2023

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

24-28 Nisan 2023

İtiraz başvurularının alınması

02-05 Mayıs 2023

İtirazların değerlendirilmesi

24 Nisan 2023

05 Mayıs 2023

Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

09 Mayıs 2023

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

15 Mayıs 2023

28 Temmuz 2023

Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

04 Ağustos 2023

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

07-11 Ağustos 2023

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14-18 Ağustos 2023

Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

14-31 Ağustos 2023

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi



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