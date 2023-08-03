BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları yarın gün içerisinde MEB tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacak. BİLSEM mülakat sonuçları için "saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt paylaşılmadı ancak geçtiğimiz sene öğleden önce sonuçlar erişime açıldı.