Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı. 28 Temmuz'da sona eren BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasının sona erip sonuçların duyurulmasıyla "BİLSEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusu araştırması hız kazandı. BİLSEM mülakat sonuçları için "nasıl öğrenilir?" sorusu ise merak ediliyor. İşte 2023 BİLSEM sonuç öğrenme ekranı...