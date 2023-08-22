BİLSEM
2022-2023 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" geçtiğimiz aylarda paylaşılmıştı. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edildi. Bireysel değerlendirmeler, 15 Mayıs-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. Değerlendirmeler ardından BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2023?
BİLSEM’ kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar.
BİLSEM TAKVİMİ 2023
05-09 Aralık 2022
İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022
Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022
Gözlem formlarının doldurulması
02-06 Ocak 2023
Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
10 Ocak 2023
Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Ocak 2023
09 Nisan 2023
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023
İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023
İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023
05 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
15 Mayıs 2023
28 Temmuz 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
04 Ağustos 2023
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
07-11 Ağustos 2023
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023
Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi