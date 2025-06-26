Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI: BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI: BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

15:3426/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?
BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?

2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama süreci takvime uygun şekilde ilerliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim kapsamında, öğretmenlerin tercih işlemleri tamamlandı. Bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar ise daha önce meb.gov.tr adresinden ilan edilmişti. Şimdi gözler, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, BİLSEM öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Sözlü sınavların tamamlanmasının ardından öğretmenler tercihlerini yaptı. Adaylar şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Atama süreciyle ilgili tüm işlemler, Bakanlığın yayımladığı resmi takvime göre yürütülüyor. Peki, 2025 BİLSEM öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, atamalar ne zaman yapılacak?

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihte Bakanlıkça yapılacaktır.

Atama sonuçları 26 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak.

Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri 30 Haziran 2025’ten itibaren yapılacak.

#BİLSEM
#Bilsem öğretmen atama
#Bilsem Öğretmen Atama Sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) isteğe bağlı personel atamaları açıklandı mı, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?