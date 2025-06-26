BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI: BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Sözlü sınavların tamamlanmasının ardından öğretmenler tercihlerini yaptı. Adaylar şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Atama süreciyle ilgili tüm işlemler, Bakanlığın yayımladığı resmi takvime göre yürütülüyor. Peki, 2025 BİLSEM öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, atamalar ne zaman yapılacak?