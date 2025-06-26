BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI: BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama süreci takvime uygun şekilde ilerliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim kapsamında, öğretmenlerin tercih işlemleri tamamlandı. Bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar ise daha önce meb.gov.tr adresinden ilan edilmişti. Şimdi gözler, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, BİLSEM öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen atama sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Sözlü sınavların tamamlanmasının ardından öğretmenler tercihlerini yaptı. Adaylar şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Atama süreciyle ilgili tüm işlemler, Bakanlığın yayımladığı resmi takvime göre yürütülüyor. Peki, 2025 BİLSEM öğretmen tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, atamalar ne zaman yapılacak?
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihte Bakanlıkça yapılacaktır.
Atama sonuçları 26 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak.
Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri 30 Haziran 2025’ten itibaren yapılacak.