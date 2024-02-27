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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2024 BİLSEM sınav sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 takvimine göre Bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alacak öğrencilerden aday gösterilip 10 Şubat – 14 Nisan 2024 arasında ön değerlendirme uygulaması gerçekleştiriliyor. Sınava katılan aday ve velileri BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. 2024 BİLSEM takvimine göre BİLSEM sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak? BİLSEM sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte BİLSEM sınav sonuç tarihi ve sonuç ekranı...

08:40 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
BİLSEM
BİLSEM

Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere yapılan öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci için ön değerlendirme uygulamaları başladı. Sınava katılan adaylar için sonuç tarihi merak kazandı.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

2024 BİLSEM ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan 2024 arasında yapılmaktadır. Ön Değerlendirme sınav sonuçları ise 18 Nisan 2024'te açıklanacaktır. BİLSEM kılavuzunda belirtilen tarih 18 Nisan 2024 olsa da, sınav sonuçlarının açıklanmasında küçük gecikmeler yaşanabilmektedir.

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 18 Nisan 2024 tarihinde ilan edilecek. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.

İTİRAZLAR NİSAN AYINDA

Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvuruları 22-26 Nisan tarihlerinde yapılacak.

BİLSEM SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar.



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