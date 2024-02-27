Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere yapılan öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci için ön değerlendirme uygulamaları başladı. Sınava katılan adaylar için sonuç tarihi merak kazandı.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

2024 BİLSEM ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan 2024 arasında yapılmaktadır. Ön Değerlendirme sınav sonuçları ise 18 Nisan 2024'te açıklanacaktır. BİLSEM kılavuzunda belirtilen tarih 18 Nisan 2024 olsa da, sınav sonuçlarının açıklanmasında küçük gecikmeler yaşanabilmektedir.

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 18 Nisan 2024 tarihinde ilan edilecek. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.

İTİRAZLAR NİSAN AYINDA

Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvuruları 22-26 Nisan tarihlerinde yapılacak.

BİLSEM SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, sonuçlarına https://www.meb.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 14-31 Ağustos tarihleri aralığında yapacaklar.







