Bingöl 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin de aralarında olduğu 24 siyasi parti yarışacak. Seçime sayılı günler kala en son gerçekleşen Bingöl cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerindeki oy oranları sorgulanır oldu. 2018'de yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Bingöl ilinin 2 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili ise HDP’ye gitti. Bu seçime katılım %81,21 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Bingöl seçim sonuçları ile ilgili detaylar...

AK PARTİ BİNGÖL 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. FEYZİ BERDİBEK

2. ZEKİ KORKUTATA

3. FURKAN UFUK COŞKUN

MHP BİNGÖL 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. METİN KESKİN

2. MUHAMMED KÖSE

3. EKREM ÇİFTÇİ

CHP BİNGÖL 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. SERDAR ATALAY

2. MEHMET CANLI

3. İLHAMİ GELEN

İYİ PARTİ BİNGÖL 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. HASAN KIZILBOĞA

2. SEMA TANİN

3. AHMET ARPA

YEŞİL SOL PARTİ BİNGÖL 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ÖMER FARUK HÜLAKÜ

2. CEMİLE TURHALLI BALSAK

3. FARUK ARIS

2023 seçimleri Bingöl seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Bingöl cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Bingöl milletvekilleri burada yer alacaktır.

2018 Bingöl Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

2018 Bingöl cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 66,7’sini alırken, Bingöl Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Selahattin Demirtaş oyların yüzde 23,5’ini aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 6,9’unu, Meral Akşener oyların yüzde 1,7’sini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.

2018 Bingöl milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları

Bingöl Cumhur İttifakı oy oranı % 61,2 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Bingöl oy oranı yüzde 7,5’ini aldı. HDP Bingöl’de 1 milletvekili çıkardı.

2018 seçimi: Bingöl’de kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Bingöl milletvekilleri şunlardır:

Cevdet Yılmaz (AK Parti) Feyzi Berdibek (AK Parti) Erdal Aydemir (HDP)

2018 Bingöl’de hangi parti ne kadar oy aldı?

Bingöl 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti % 55,3 HDP % 26,8 MHP % 5,9 Hüda Par % 4,4 İYİ Parti % 4,1

2019 Bingöl yerel seçim sonuçları

AK Parti Bingöl Belediye başkan adayı Erdal Arıkan oyların % 38,60’ını alırken, HDP adayı Hişyar Özsoy ise oyların % 30,44’ünü aldı.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.







