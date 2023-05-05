Bingöl seçim sonuçları
Bingöl seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
YSK verilerine göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek. Bununla birlikte saat 18.00’e kadar basın yayın organlarından seçim sonuçlarına dair haber, sonuç tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00’den sonra YSK tarafından güncel seçime dair verilen haber ve tebliğler yayımlanabilir. 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Bingöl seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.
2023 Bingöl Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Bingöl cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır.
AK PARTİ BİNGÖL 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. FEYZİ BERDİBEK
2. ZEKİ KORKUTATA
3. FURKAN UFUK COŞKUN
MHP BİNGÖL 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. METİN KESKİN
2. MUHAMMED KÖSE
3. EKREM ÇİFTÇİ
CHP BİNGÖL 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. SERDAR ATALAY
2. MEHMET CANLI
3. İLHAMİ GELEN
İYİ PARTİ BİNGÖL 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. HASAN KIZILBOĞA
2. SEMA TANİN
3. AHMET ARPA
YEŞİL SOL PARTİ BİNGÖL 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ÖMER FARUK HÜLAKÜ
2. CEMİLE TURHALLI BALSAK
3. FARUK ARIS
2018 Bingöl Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
2018 Bingöl cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 66,7’sini alırken, Bingöl Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Selahattin Demirtaş oyların yüzde 23,5’ini aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 6,9’unu, Meral Akşener oyların yüzde 1,7’sini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.
2018 Bingöl milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları
Bingöl Cumhur İttifakı oy oranı % 61,2 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Bingöl oy oranı yüzde 7,5’ini aldı. HDP Bingöl’de 1 milletvekili çıkardı.
2018 seçimi: Bingöl’de kazanan milletvekilleri isim listesi
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Bingöl milletvekilleri şunlardır:
- Cevdet Yılmaz (AK Parti)
- Feyzi Berdibek (AK Parti)
- Erdal Aydemir (HDP)
2018 Bingöl’de hangi parti ne kadar oy aldı?
Bingöl 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 55,3
- HDP % 26,8
- MHP % 5,9
- Hüda Par % 4,4
- İYİ Parti % 4,1
2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2019 Bingöl yerel seçim sonuçları
AK Parti Bingöl Belediye başkan adayı Erdal Arıkan oyların % 38,60’ını alırken, HDP adayı Hişyar Özsoy ise oyların % 30,44’ünü aldı.