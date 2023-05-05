Bingöl 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin de aralarında olduğu 24 siyasi parti yarışacak. Seçime sayılı günler kala en son gerçekleşen Bingöl cumhurbaşkanı ve milletvekili

oy oranları sorgulanır oldu. 2018'de yapılan seçimde 3 milletvekili çıkarabilen Bingöl ilinin 2 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili ise HDP’ye gitti. Bu seçime katılım %81,21 oranlarında gerçekleşmişti. İşte Bingöl