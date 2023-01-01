Bir haftada 9 Filistinli şehit edildi: Yakın mesafeden infaz

İsrail güçleri, işgal ettiği Batı Şeria’da pazar günü Ahmed Abdel-Jalil Kahla isimli bir Filistinliyi şehit etti. Filistin resmi haber ajansı Wafa’ya konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Silwad kasabasında bir kontrol noktasında Kahla’yı sözlü bir tartışmanın ardından arabadan zorla indirerek yakın mesafeden vurduğunu belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı, boynundan vurulan Kaahla’nın Ramallah’taki bir hastanede hayatını kaybettiğini doğruladı. İsrail ordusu Filistinli adamın askerlere bıçak salladığını iddia ederken, görgü tanıkları bunu yalanlayarak İsrailli askerlerin Kahla’nın arabasına ses bombası attığını ve adamın bu davranışı protesto etmesi üzerine vurduğunu belirtti. Kahla’nın cenazesi dün Ramallah yoğun katılımın olduğu törenin ardından defnedildi.

Kahla, bu hafta işgalci güç tarafından öldürülen dokuzuncu Filistinli oldu. Sene başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da üçü çocuk olmak üzere 13 Filistinliyi katleden İsrail ordusu, özellikle geçtiğimiz Aralık ayında Binyamin Netanyahu önderliğinde İsrail tarihinin en ırkçı hükümetinin kurulmasının ardından katliamlara hız verdi. Geçen yıl 167 Filistinli İsrail askerleri tarafından katledilirken, bu sayı, 2005’te biten İkinci İntifada’dan bu yana en yüksek senelik rakam olarak kayıtlara geçti.