Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Ankaralı kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs’ın Ankaralı’sı Serkan Çayoğlu nereli, kaç yaşında?​

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Ankaralı karakterini canlandıran Serkan Çayoğlu kimdir sorusu milyonlarca izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarının yeni gözde dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs, 1 Nisan 2021 Perşembe günü saat 20:00’da izleyiciyle buluşacak. Dizinin karakterleri de yakından takip ediliyor. Özellikle Ankaralı rolündeki Serkan Çayoğlu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Biz de haberimizde Serkan Çayoğlu kimdir sorusunun yanıtını hazırladık. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Ankaralı kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı Serkan Çayoğlu nereli, kaç yaşında?

SERKAN ÇAYOĞLU NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Oyuncu Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Türk model, manken ve oyunculuk kariyerinde yol alan Çayoğlu, 33 yaşındadır.

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Bir Zamanlar Kıbrıs Ankaralı

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi’nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur’un İtalya’dan gelen arkadaşını canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi’nde rol aldı.

Serkan Çayoğlu

Hande Yener’in “Ya Ya Ya” klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı. Dizi, 2015 yılında final yaptı.2016 yılında sevgilisi Özge Gürelle birlikte İtalya'da Verissimo , ardından tek başına İtalya'nın reytingi yüksek programlarından C Est Per Postaya katıldı. Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. Börü dizisinde baş rol oyuncusu olarak Kaya rölünde yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Yeni Hayat dizisinde baş rol oyuncusu olarak Adem rölünde oynadı.

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SERKAN ÇAYOĞLU’NUN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2012 - Kuzey Güney

2014 - Zeytin Tepesi

2014 – 2015 - Kiraz Mevsimi

2016 - Hayatımın Aşkı

2018 - Börü

2019 - Halka

2020 - Yeni Hayat

2021 - Bir Zamanlar Kıbrıs

ÖDÜLLERİ

2015

Yakın Doğu Üniversitesi 5.Video Müzik Ödülleri: Yılın En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu

6.KTÜ Medya Ödülleri: En İyi Çıkış Yapan Oyuncu

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42.Pantene Altın Kelebek Ödülleri: En Yakışan Çift (Öykü-Ayaz)

2016

1.YBU Medya Ödülleri: En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

42.Pantene Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Erkek Komedi Oyuncusu

EN SON SERKAN ÇAYOĞLU RÖPORTAJI

Usta oyuncunun en son yaptığı röportajda sorulara verdiği yanıtlar ise şöyle:

* Yakışıklılık oyunculuğun önünde bir bariyer yaratıyor mu?

Bariyer yaratıp yaratmaması sizin elinizde. Bunu avantaja bile çevirebilirsiniz. Önemli olan bir proje için doğru cast olup olmadığınız. Bunun dış görünüşle alakası yok.

* Başrol oyuncularındansınız ama magazinden uzaktasınız. Nasıl başarıyorsunuz bunu?

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Planlı yaptığım bir şey değil. Daha sakin ve mesafeli yaşamayı seviyorum.

* Dışardan bakınca görünen bu cool adamın ardında nasıl biri var?

Eğlenceli ve netim. Arkadaş çevremdekiler benim bu netliğime ve kara mizah anlayışıma alışkın. Ama beni çok yakından tanımayan insanlar için şaşırtıcı olabiliyorum. Öyle durumlarda Özge’nin (Gürel, sevgilisi) kahkahası gelir söylediğimin espri olduğunu anlamaları için.

* Nasıl bir çocukluk geçirdiniz?

Almanya’nın sakin bir kasabasında büyüdüm ve oranın standartları neyse ben de orada onu yaşadım.

* Neydi o standartlar?

Ne fazla heyecanlı ne de sıkıcı. Yani İstanbul’dan çok farklı. Çok arabanın geçmediği yollar, sessiz... Belli bir saatten sonra sokaklarda insan bile göremediğini düşün. Tabii kurallar çok katı ve sistem o klasik Alman disipliniyle işliyor.

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