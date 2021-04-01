Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekildi? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Türkiye’de mi Kıbrıs’ta mı, nerede çekiliyor?

Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor sorusu bugünün en çok merak edileni oldu. Dizinin ilk bölümü bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Kıbrıs Türk halkının 1963-1968 arasında maruz kaldığı sıkıntıları anlatacak. Dizi, Kıbrıs Türkünün o günlerde ne kadar büyük bir sıkıntı, vahşet ve soykırım ile karşılaştığını ekranlara taşıyacak. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Türkiye’de mi Kıbrıs’ta mı, nerede çekildi? Detaylar haberimizde.

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEREDE ÇEKİLİYOR? TÜRKİYE’DE Mİ KIBRIS’TA MI ÇEKİLDİ?

Tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, 1 Nisan'da TRT 1'de izleyicinin karşısına çıkacak. Dizinin çekimleri ağırlıklı olarak, Gazimağusa ya da Mağusa olarak bilinen, Kıbrıs Adası'nda bir liman kentinde gerçekleşti. Dizinin bazı sahnelerinin Türkiye’de çekildiği yönünde iddialar ise doğru değildir.

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KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR 'BİR ZAMANLAR KIBRIS' DİZİ SETİNİ ZİYARET ETTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT 1'de izleyiciyle buluşacak, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin Gazimağusa'daki setini ziyaret etti.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, dizinin çekimlerini izlemek üzere Gazimağusa'ya geldiğini, bu dizinin ortaya çıkmasında rolü olan senaristler, drama yönetmenleri, yönetmen ve çalışan diğer ekiplere, oyunculara teşekkür etti. Tatar, 150 kadar kişinin rol aldığı bir diziden bahsedildiğini ve dizide Kıbrıslı oyuncuların da yer aldığını söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türkünün yaşadığı sorunları kendilerinin de çok anlatmaya ve duyurmaya çalıştıklarını aktardı.

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Dizinin, Kıbrıs Türkünün o günlerde ne kadar büyük bir sıkıntı, vahşet ve soykırım ile karşılaştığını nakledeceğini vurgulayan Tatar, bunun fevkalade önemli bir mesaj olacağını söyledi.

Tatar, dizinin ilk 26 bölümünde 1963-1968 arasındaki Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı sıkıntıların ekrana getireceğini kaydetti.

Kıbrıs meselesinin de gündemde olduğunu vurgulayan Tatar, "5+1 toplantısına gitmek için çok büyük bir çalışma içerisindeyiz, bütün dünyanın gözü burada. Bizim burada söyleyeceğimiz, Kıbrıs Türk halkının yıllardan beri verdiği mücadele haklılık temelinde, yani egemen eşitliğe dayalı ve iki devletin işbirliği şeklinde bir anlaşma zemini arayışı içerisinde olacağımızı bütün dünyaya buradan sesleniyoruz. Bu dizinin bu zamanda çekiliyor olması ve 5+1 öncesi yayına giriyor olması o bakımdan da bize güç vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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