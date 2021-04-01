Bir zamanlar Kıbrıs Oyuncuları: Güçlü oyuncu kadrosu ile Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi başlıyor!

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi güçlü oyuncu kadrosu ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak dizi Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ile adından sıkça söz ettirmeyi başardı. 150 kişinin rol aldığı açıklanan dizinin oyuncu kadrosu birbirinden usta tiyatroculardan oluşuyor. Dizinin ilk bölümü olması nedeniyle de izleyiciler, “Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimler” sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizde yer alan oyuncu kadrosu ile diziye dair detyaları bulabilirsiniz. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları.
BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI
Dizinin başrollerinde, komedi yapımlarıyla bilinen Ahmet Kural, gençlik dizilerinden tanınan Pelin Karahan ve genç kızların sevgilisi oyuncu Serkan Çayoğlu yer alıyor. Herkesin dikkatini çeken ise Rauf Denktaş rolünü oynayacak usta tiyatrocu Devrim Saltoğlu oldu. İşte, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncu kadrosu:
- Kemal rolünde: Ahmet Kural
- İnci rolünde: Pelin Karahan Ankaralı rolünde: Serkan Çayoğlu
- Ayşe rolünde: Gülper Özdemir
- Samson rolünde: Tayanç Ayaydın
- Rauf Denktaş rolünde: Devrim Saltoğlu
- Derviş rolünde: Hasan Küçükçetin
- Sıtkiye rolünde: Deniz Baytaş
- Pembe rolünde: Miray Akay
- Salahi rolünde: Ahmet Somers
- Sandy rolünde: Sümeyra Koç
- Dr. Fazıl Küçük rolünde: Hakan Güner
- Grivas rolünde: Nebil Sayın
- Makaryos rolünde: Emre Törün
- Şef rolünde: Sanlı Baykent
- Mücahit rolünde: Ömer Turan
- Çoban Sefer rolünde: İbrahim Yıldız
- Müge rolünde: Rüzgar Irmakoğlu
- Mine rolünde: Yağmur Arazlı
BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KÜNYE
- Yapım: TMC Film
- Yapımcı: Erol Avcı
- Senaryo: Emre Özdür, Başar Başaran
- Yönetmen: Hakan İnan
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kadar konusuyla da dikkat çekiyor. Kıbrıs Türkleri’nin yaşadıklarını anlatacak dizinin konusuna dair detaylara aşağıda yer alan haberimizden ulaşabilirsiniz. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, 1 Nisan 2021 Perşembe günü yani bu akşam saat 20:00’da TRT 1'de izleyicinin karşısına çıkacak.