Bir zamanlar Kıbrıs Oyuncuları: Güçlü oyuncu kadrosu ile Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi başlıyor!

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi güçlü oyuncu kadrosu ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak dizi Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları ile adından sıkça söz ettirmeyi başardı. 150 kişinin rol aldığı açıklanan dizinin oyuncu kadrosu birbirinden usta tiyatroculardan oluşuyor. Dizinin ilk bölümü olması nedeniyle de izleyiciler, “Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimler” sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizde yer alan oyuncu kadrosu ile diziye dair detyaları bulabilirsiniz. İşte Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde, komedi yapımlarıyla bilinen Ahmet Kural, gençlik dizilerinden tanınan Pelin Karahan ve genç kızların sevgilisi oyuncu Serkan Çayoğlu yer alıyor. Herkesin dikkatini çeken ise Rauf Denktaş rolünü oynayacak usta tiyatrocu Devrim Saltoğlu oldu. İşte, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncu kadrosu:

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Kemal rolünde: Ahmet Kural

İnci rolünde: Pelin Karahan

Ankaralı rolünde: Serkan Çayoğlu Ayşe rolünde: Gülper Özdemir

Samson rolünde: Tayanç Ayaydın

Rauf Denktaş rolünde: Devrim Saltoğlu

Derviş rolünde: Hasan Küçükçetin

Sıtkiye rolünde: Deniz Baytaş

Pembe rolünde: Miray Akay

Salahi rolünde: Ahmet Somers

Sandy rolünde: Sümeyra Koç

Dr. Fazıl Küçük rolünde: Hakan Güner

Grivas rolünde: Nebil Sayın

Makaryos rolünde: Emre Törün

Şef rolünde: Sanlı Baykent

Mücahit rolünde: Ömer Turan

Çoban Sefer rolünde: İbrahim Yıldız

Müge rolünde: Rüzgar Irmakoğlu

Mine rolünde: Yağmur Arazlı



BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KÜNYE

Yapım: TMC Film

Yapımcı: Erol Avcı

Senaryo: Emre Özdür, Başar Başaran

Yönetmen: Hakan İnan

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kadar konusuyla da dikkat çekiyor. Kıbrıs Türkleri’nin yaşadıklarını anlatacak dizinin konusuna dair detaylara aşağıda yer alan haberimizden ulaşabilirsiniz. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, 1 Nisan 2021 Perşembe günü yani bu akşam saat 20:00’da TRT 1'de izleyicinin karşısına çıkacak.

ÖZGÜN Bir Zamanlar Kıbrıs konusu: Yaşananlara göz yaşıyla şahit olacağız! Yeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs’ın konusu