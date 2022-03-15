Milli sporcu Birgül Erken kimdir?

Savaşa katılan en büyük gemilerden yaklaşık 70 metrelik İngiliz "SS Milo" batığının üzerinde yüzen ve Türk bayrağı açan Erken'in dalışını AA ekibi görüntüledi.

Birgül Erken, 7 metre derinlikteki batığın, Anzak Koyu'nda boylu boyunca uzandığını söyledi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının bölgedeki batıkları turizme açmasının çok anlamlı ve değerli olduğunu ifade eden Erken, şöyle konuştu:

"Bu dalışımızı Çanakkale destanını yazan tüm aziz şehitlerimize armağan ettik ve şu anda vatani görevini yapan tüm Mehmetçiklerimize de gönderdik. Buradan tarih bilincini aşılamak için gençlere seslendik. Asıl hareket noktalarımızdan biri buydu. Su altı parkı da ziyaretçilerini bekliyor. Ben de Çanakkaleli milli bir sporcu olarak öneriyorum, herkesi buraya davet ediyorum. Çünkü burada muhteşem bir tarih yatıyor. Biz Çanakkaleli gençler, milli sporcular olarak bu ruhla yetiştirildik. Birçok menkıbe var. Burada büyüdük, yetiştik."





"Dalış boyunca çetin savaşı düşündüm"

Erken, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının da yapılacak olmasından dolayı bu yıl büyük zaferi daha anlamlı kutladıklarını dile getirdi.

Çocukluk dönemlerinden beri hayalini kurdukları köprünün hizmete girmesine tanıklık edeceklerini anlatan Erken, "İki yakayı birbirine bağlayacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Birgül Erken, Çanakkale'nin sert rüzgarlarıyla anıldığını, Gelibolu Yarımadası'nda 107 yıl önce centilmenlik savaşının da yaşandığını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşananları hatırlatan Erken, şu ifadeleri kullandı:

"Dalış boyunca (Çanakkale'deki) tüm bu zorlukları, çetin savaşı düşündüm. Gerçekten çok duygulandım. Büyük bir savaştı, cihan harbiydi ama gerçekten savaşlar mertçe oluyordu. Şimdi bugün de savaşın burukluğuyla, kadınların, çocukların, sivillerin öldürüldüğü bir savaşa şahit oluyoruz. Bu hüznü de kalbimde yaşıyorum. Umarım, ümit ediyorum barış olur, karar vericiler aklıselim davranır."

Çanakkale'den tüm insanlığa çağrıda bulunan Erken, "Çanakkale Köprüsü'nden geçin, savaş batıklarını ziyaret edin. Çünkü çok anlamlı değerli bir hazine burası. Çanakkale destanı burada yazıldı." diye konuştu.

Birgül Erkan kimdir? Birgül Erken kaç yaşındadır? Birgül Erken nerelidir?

Serbest Dalış branşında Milli Sporcu olarak ülkemizi uluslararası birçok organizasyonda temsil eden Birgül ERKEN 1972’de Çanakkale’de doğdu.

Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim gören ERKEN, aynı üniversitede Yüksek Lisansını tamamladı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi’nde Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü’nden de mezun oldu.

2010’da sistemli bir biçimde antrenmanlara başlayan Birgül ERKEN, Serbest Dalışın farklı disiplinlerinde hem havuzda hem de denizde defalarca Türkiye Rekoru kırarak birinci oldu.

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2011 yılından bu yana Serbest Dalış branşında milli forma giyen sporcu, Dünya Şampiyonalarında iki kez bronz madalya elde ederek ülkemizin bayrağını kürsüye taşıdı.

Serbest Dalışta bu başarıya ulaşan sayılı Türk kadınından biri olan Birgül ERKEN

aynı zamanda sualtı fotoğrafçılığı ve sualtı modelliği de yaptı. Aktif olarak sosyal sorumluluk projelerine katılan ve kişisel sergiler açan Birgül ERKEN, Stock fotoğrafçılığı ve sanatsal fotoğraf çalışmalarına devam ediyor.

Evli ve bir çocuk annesi olan Milli Sporcu Çanakkale’de yaşıyor ve Çanakkale Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapıyor.

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