3600 ek gösterge düzenlemesinde yeni çalışmalar yolda. Sürece ilişkin tüm detaylar etraflıca değerlendiriliyor. Düzenleme ile birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanması bekleniyor.

Memurların ek göstergesi ne zaman yükselecek?

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme de çalışmalar tamamlanınca Meclis'e taşınacak. Önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. Bu düzenleme memurların emekli ikramiyelerini ve aylıklarını yükseltecek. Düzenleme ile birinci derecedeki memurların tamamının 3600 ek göstergeden yararlanması bekleniyor.

Memuriyette kimler birince derece kategorisinde?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi.

"Özellikle eğitim durumunun etkili olduğunu söyleyebiliriz"

Memuriyet derecelerini ise birçok faktörün etkilediğini belirten Karakaş şu ifadeleri kullandı: "Memurun çalıştığı kurum sınıfı ve özellikle eğitim durumunun birinci dereye etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla üniversite mezunlarının gerekli hizmet yılını doldurdukları takdirde zaten birinci dereceye hak kazandıklarını söyleyebiliriz."

3600 ek gösterge düzenlemesinin kamu görevlilerine özellikle emeklilikte önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor.



