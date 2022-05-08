Özgün Birkaç nasıl yazılır? TDK bir kaç ayrı mı yazılır, birleşik mi?
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Birkaç nasıl yazılır? TDK bir kaç ayrı mı yazılır, birleşik mi?

Dilimizde pek çok kelime yanlış yazıldığı gibi sıklıkla yanlış yazılan kelimeler vardır. Onlardan biri olan ve fazlaca kullanılan birkaç kelimesi nasıl yazılır? TDK' ya göre birkaç ayrı mı yazılır, birleşik mi yazılır? İşte, birkaç kelimesinin doğru yazılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Birkaç nasıl yazılır? TDK bir kaç ayrı mı yazılır, birleşik mi?
Birkaç nasıl yazılır?

Bazı kelimelerin doğru yazımını önemsemeyiz. fakat kelimelerin doğru kullanımını bilmek gerekir. TDK kullanımına göre birkaç kelimesi nasıl yazılır? İşte, TDK'ya göre birkaç kelimesinin yazılışı...

BİRKAÇ NASIL YAZILIR?

Birkaç kelimesinin doğru yazımı karıştırılan kelimelerin başında gelmektedir. Hem ayrı hem de birleşik şekilde birkaç kelimesi ile karşılaşma olasılığı oldukça yüksektir. Ancak birkaç kelimesinin doğru yazımı 'birkaç' şeklinde birleşik olmasıdır. 'Bir kaç' şeklindeki kullanım yanlış bir kullanımdır.

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE BİRKAÇ MI BİR KAÇ MI?

Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiç­biri belirsizlik sıfat ve zamirleri de gelenekleşmiş olarak biti­şik yazılır.

BİRKAÇ AYRI MI YAZILIR?

Birkaç ayrı yazılır mı diye merak edenler de vardır. Ancak her kelimenin bir tek doğru kullanımı vardır. Bundan dolayı her ne kadar kelime ayrı yazılsa da bu Türkçe dili kullanımı açısından kabul edilemez. Birkaç kelimesi ayrı yazılmaz.

BİRKAÇ GÜN NASIL YAZILIR?

Birkaç, tek başına bir kelimedir bundan dolayı yanındaki kelime ile bir birleşme sağlamaz. 'Birkaçgün' şeklinde kullanım ile karşılaşanlar bunun yanlış olduğunu bilmelidirler. 'Birkaç gün' ayrı şekilde yazılmaktadır.

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