İngiltere Başkonsolosluğu nerede? MasterChef Türkiye Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’nda

Masterchef Türkiye'nin yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef Türkiye 2022 ana kadro şu şekilde oluştu: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatmanur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış, Kıvanç, Ayaz ve Serpilay.

Masterchef' te kaptan olabilmek için yarışmacılar kıyasıya bir mücadele verdi. Yapılan tadımların ardından Masterchef takım kaptanları belli oldu. Buna göre, Mavi takımın kaptanı Yağız, Kırmızı takımın kaptanı ise Serpilay oldu.

MasterChef Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'da konuk oluyor. İngiltere Başkonsolosluğu binasının bahçesinde kırmızı ve mavi takımlar hünerlerini sergilerken, izleyiciler de Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu nerede? Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’na nasıl gidilir? Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu binası ne zaman, kim tarafından yapıldı? sorularını soruyor.

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Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu nerede?

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu nerede?

İngiltere Başkonsolosluğu İstanbul'da Beyoğlu Tepebaşı semtinde bulunuyor. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu Türk Vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni olan üçüncü ülke vatandaşlarının İngiltere Vize Başvuruları için hizmet vermemektedir. Konsolosluk tarafından outsoruce edilmiş vize başvuru merkezi ve vize hizmet merkezleri aracılığı ile İngiltere Vize İşlemleri yürütülmektedir. Türkiye'den yapılan İngiltere Vize Başvuruları için karar yetkisi konsoloslukta bulunmaktadır.

Kenan Poleo kimdir?

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo kimdir?

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'dur. Kenan Poleo çok kısa bir zaman önce İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı olarak göreve başladı.

İstanbul'a atanmadan önce, Birleşik Krallık Avrupa Ticaret Müsteşarı Yardımcısı olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapan Poleo, Birleşik Krallık hükümeti içerisinde; AB Enerji ve Çevre Mevzuatları Genel Müdür Yardımcılığı, Birleşik Krallık Üretim Stratejisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Kimyasal Maddeler Sektörü ve Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı gibi birçok üst düzey görevde bulundu.

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Birleşik Krallık hükümeti için çalışmaya başlamadan evvel, Ulusal Sıhhat Sistemi’nde (NHS) evvel pratisyen sonra yönetici olarak çalışan Kenan Poleo, cinsel sıhhat, HIV/AIDS, göçmen ve evsiz sıhhati ve siyahlar ve etnik azınlık topluluklarından gelen şahısların sıhhat muhtaçlıklarının karşılanması üzere alanlarda vazife aldı. Birmingham Üniversitesi’nde Doğu Akdeniz Tarihi kısmını tamamlayıp, Londra Üniversitesi’nde Türk Çalışmaları (Türkoloji) alanında yüksek lisans yaptı.