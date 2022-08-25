Özgün İngiltere Başkonsolosluğu nerede? MasterChef Türkiye Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğunda
ÖZGÜN HABERLER

İngiltere Başkonsolosluğu nerede? MasterChef Türkiye Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’nda

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu TV 8’de yayınlanan yemek yarışma programı MasterChef Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’na konuk oluyor. 2022 MasterChef Türkiye’nin ana kadrosunun seçilmesiyle birlikte mavi ve kırmızı takımları yarışmada hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de MasterChef Türkiye, birilerine misafir oluyor. Peki, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu nerede, hangi semtte? İşte, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu ve Başkonsolosu hakkında bilgiler…

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu nerede, nasıl gidilir? İngiltere Başkonsolosu kimdir
Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu

Masterchef Türkiye'nin yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef Türkiye 2022 ana kadro şu şekilde oluştu: Metin, Gamze, Onur, Çağatay, Şeyma, Melih, Büşra, Fatmanur, Tayfun, Yağız, Burak, Kaan, Burak Kaya, Dilan, Barış, Kıvanç, Ayaz ve Serpilay.

Masterchef' te kaptan olabilmek için yarışmacılar kıyasıya bir mücadele verdi. Yapılan tadımların ardından Masterchef takım kaptanları belli oldu. Buna göre, Mavi takımın kaptanı Yağız, Kırmızı takımın kaptanı ise Serpilay oldu.

MasterChef Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'da konuk oluyor. İngiltere Başkonsolosluğu binasının bahçesinde kırmızı ve mavi takımlar hünerlerini sergilerken, izleyiciler de Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu nerede? Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’na nasıl gidilir? Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu binası ne zaman, kim tarafından yapıldı? sorularını soruyor.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu nerede?
Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu nerede?

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu nerede?

İngiltere Başkonsolosluğu İstanbul'da Beyoğlu Tepebaşı semtinde bulunuyor. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu Türk Vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni olan üçüncü ülke vatandaşlarının İngiltere Vize Başvuruları için hizmet vermemektedir. Konsolosluk tarafından outsoruce edilmiş vize başvuru merkezi ve vize hizmet merkezleri aracılığı ile İngiltere Vize İşlemleri yürütülmektedir. Türkiye'den yapılan İngiltere Vize Başvuruları için karar yetkisi konsoloslukta bulunmaktadır.

Kenan Poleo kimdir?
Kenan Poleo kimdir?

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo kimdir?

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'dur. Kenan Poleo çok kısa bir zaman önce İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı olarak göreve başladı.

İstanbul'a atanmadan önce, Birleşik Krallık Avrupa Ticaret Müsteşarı Yardımcısı olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapan Poleo, Birleşik Krallık hükümeti içerisinde; AB Enerji ve Çevre Mevzuatları Genel Müdür Yardımcılığı, Birleşik Krallık Üretim Stratejisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Kimyasal Maddeler Sektörü ve Afet Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı gibi birçok üst düzey görevde bulundu.

Birleşik Krallık hükümeti için çalışmaya başlamadan evvel, Ulusal Sıhhat Sistemi’nde (NHS) evvel pratisyen sonra yönetici olarak çalışan Kenan Poleo, cinsel sıhhat, HIV/AIDS, göçmen ve evsiz sıhhati ve siyahlar ve etnik azınlık topluluklarından gelen şahısların sıhhat muhtaçlıklarının karşılanması üzere alanlarda vazife aldı. Birmingham Üniversitesi’nde Doğu Akdeniz Tarihi kısmını tamamlayıp, Londra Üniversitesi’nde Türk Çalışmaları (Türkoloji) alanında yüksek lisans yaptı.
Edirnede sağanak

Edirne'de sağanak

​Evleri su bastı, karayolları suyla kaplandı.
Patlatma çalışmaları başladı

Patlatma çalışmaları başladı

​Bir ilimizde on binlerce tonluk altın bulunmuştu.
İmam hatiplileri hedef alan Gülşenden zoraki özür: Kötü niyetli kişilere malzeme verdim

İmam hatiplilere yönelik çirkin ifadeler kullanan Gülşen adliyeye götürüldü.

​​Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dünyaya mesaj verdi.

​Yeni adım attı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.