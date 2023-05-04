Bitlis 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nin de aralarında olduğu 24 siyasi parti yarışacak. Seçime sayılı günler kala en son gerçekleşen Bitlis cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerindeki oy oranları sorgulanır oldu. İşte Bitlis seçim sonuçları ile ilgili detaylar.

AK PARTİ BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 TURAN BEDİRHANOĞLU

2 MUAZ ERGEZEN

3 CEBRAİL YAKIŞIR

MHP BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 GÖKHAN İDİZ

2 OSMAN GÜLSAR

3 ABDULRAHİM SUBAŞI

İYİ PARTİ BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 EDİP SAFDER GAYDALI

2 LEVENT NASIR

3 MAŞALLAH ASLAN

MEMLEKET PARTİSİ BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ABDULKADİR ÖLEKLİ

2 YUSUF KORKMAZ

3 OZAN CEM DURDU

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 ZEYDİN GÜZELTAŞ

2 ZÜBEYDE ALTIKUŞAK

3 YILMAZ ŞENGÜ

YENİDEN REFAH PARTİSİ BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 AYHAN USLU

2 ÖZCAN KAPLAN

3 MUHSİN ERENSAYIN

2023 seçimleri Bitlis seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Bitlis cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Bitlis milletvekilleri burada yer alacaktır.

Bitlis Cumhurbaşkanı seçim sonuçları (2018)

2018 Bitlis cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 50,2’sini alırken, Bitlis Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Selahattin Demirtaş oyların yüzde 40,’ını aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 6,3’ünü, Meral Akşener oyların yüzde 2,3’ünü, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 1’ini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.

Bitlis milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Bitlis Cumhur İttifakı oy oranı % 48,9 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Bitlis oy oranı yüzde 7,1’ini aldı. HDP Bitlis’te 1 milletvekili çıkardı.

Bitlis’te kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Bitlis milletvekilleri şunlardır:

Bitlis’te hangi parti ne kadar oy aldı? Bitlis’te hangi parti kazandı?

Bitlis 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti % 44,8

HDP % 42,5

MHP % 4,1

İYİ Parti % 3,3

CHP % 2,7

Bitlis seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti Bitlis Belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay oyların % 43,81’ini alırken, HDP adayı Faruk İşlek ise oyların % 33,05’ini aldı.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.



