Twitter'a alternatif olarak hayata geçirilen Bluesky'ın Android uygulaması kullanıma sunuldu. iOS'un ardından yayınlanan uygulama Twitter'a oldukça benzer bir deneyim sunuyor. İşte detaylar.

BLUESKY NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Bluesky, iOS'un ardından Android için de yayınlandı. Twitter’ın basitleşmiş bir sürümü olduğu değerlendirilen Bluesky'da paylaşılan gönderiler beğenilip, alıntı yapılabilecek. Ayrıca diğer kullanıcıların paylaşımlarına yorum da yapılabilecek.

Uygulama kullanıcıların sosyal medyayı nasıl görmek ve tüketmek istediklerine karar vermelerini sağlamak üzere tasarlandı. CEO Jay Graber, geçen ay yaptığı açıklamada “Geliştiriciler için açık bir algoritma pazarı, herkesin kullanabileceği algoritmaları deneme ve yayınlama özgürlüğü sağlayacağız. Aynı zamanda kullanıcılar içinse akışlarını kişiselleştirme olanağı sunacağız ve böylelikle en değerli kaynakları olan dikkat kontrolüne önem vereceğiz.” dedi.

BLUESKY NASIL KULLANILIR?

Tüm iPhone sahipleri, App Store kullanarak Blusky'ı indirebilir. Ancak iş kullanmaya geldiğinde durum değişiyor.

Eğer Bluesky'ın Android uygulamasını kullanmak istiyorsanız şu anda bekleme listesine katılmanız veya bir arkadaşınızdan davet kodu almanız gerekiyor. Şimdiye kadarki en sevilen Twitter alternatifi hizmetlerden biri olan Bluesky'ın şu anda 25.000'den fazla kullanıcısı bulunuyor.

Bunun yanı sıra Bluesky'da şu anda bazı sınırlamalar var. Küçük bir topluluk olduğu için muhtemelen diğer sosyal ağlarda takip edebileceğiniz kişileri takip edemeyebilirsiniz ve hâlâ direkt mesaj gibi hizmetler uygulamada yer almıyor.







