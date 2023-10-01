Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sakaryaspor evinde Bodrumspor’u konuk etti. Bodrumspor zorlu deplasmanda 2-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu. Goller dakika 9’ Rajko Rotman ve 90’ Gökdeniz Bayrakdar’dan geldi. Bodrumspor bu sonuçla birlikte 10 puanla 3 .sırada yer alırken Sakaryaspor 5 puanla 12. sırada yer aldı. Sakaryaspor - Bodrumspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.