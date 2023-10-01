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Bodrumspor evinde Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Bodrum FK evinde Çorum FK’yı konuk etti. Maçı ev sahibi Bodrumspor 2-1’lik skorla kazandı. Goller dakika 34’ Üzeyir Ergün (pen.), 40’ Celal Dumanlı ve 67’ Ozan Sol’dan (pen.) geldi. Bodrumspor aldığı bu galibiyetle puanını 14’e çıkararak 3. sırada yer aldı. Çorum FK ise 12 puanla 5. sırada yer aldı. Bodrumspor - Çorum FK maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:33 . 1/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bodrumspor 2-1 Çorum FK Maç Özeti

Bodrumspor 2-1 Çorum FK Maç Özeti

Bodrumspor, Trendyol 1. Lig 7. haftasında evinde Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Maç Bodrumspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Üzeyir ve Celal Dumanlı’dan geldi. Bodrumspor - Çorum FK maç özeti ve Trendyol 1. Lig haftanın maç sonuçları haberimizde.

BODRUMSPOR - ÇORUM FK MAÇ ÖZETİ

Bodrumspor - Çorum FK maç özetini izlemek için

BODRUMSPOR - ÇORUM FK MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI






#Bodrumspor
#Çorum FK
#Trendyol Süper Lig
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