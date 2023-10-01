Bodrumspor 2-1 Çorum FK Maç Özeti
Bodrumspor, Trendyol 1. Lig 7. haftasında evinde Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Maç Bodrumspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Üzeyir ve Celal Dumanlı’dan geldi. Bodrumspor - Çorum FK maç özeti ve Trendyol 1. Lig haftanın maç sonuçları haberimizde.
BODRUMSPOR - ÇORUM FK MAÇ ÖZETİ
BODRUMSPOR - ÇORUM FK MAÇ ÖZETİ
BODRUMSPOR - ÇORUM FK MAÇ SONUCU
BODRUMSPOR - ÇORUM FK MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Bodrumspor
#Çorum FK
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce