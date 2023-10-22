Bodrumspor - Bandırmaspor maçı
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrumspor, Bandırmaspor'u ağırladı. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta Mehmet Türkmen düdük çaldı. Yeşil-beyazlılarda milli arada iyileşen Süleyman Özdamar ve Erkan yedeklerde yer aldı.
Bodrumspor-Bandırmaspor maçında goller 2’ M.Djitte, 79’ Hagi Osman ve 85’ Celal Dumanlı’dan geldi.
Bodrumspor - Bandırmaspor canlı skor
Bodrumspor - Bandırmaspor canlı skor
Trendyol 1. Lig puan durumu
Trendyol 1. Lig puan durumu
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21 saat önce