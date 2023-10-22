Bodrumspor

Chelsea ve Arsenal, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü Stamford Bridge'de oynanan heyecan verici Premier Lig maçında karşı karşıya geldi. Chelsea, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve konuk ettiği Arsenal ile 2-2 berabere kaldı. Golleri 15’ Cole Palmer, 48’ dakikada Mykhailo Mudryk, 77’ Declan Rice ve 84’ Leandro Trossard attı. Arsenal - Chelsea maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Ligi güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.