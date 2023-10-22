|
Özgün

Bodrumspor - Bandırmaspor ligin 9. haftasında karşı karşıya geldi: Maç sonucu 2-1

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrumspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bu maç öncesi Bodrum FK haftaya 14 puanla 4'üncü sırada başladı. Bandırmaspor ise 16 puanla zirve takipçisi konumunda haftaya giriş yaptı. Bodrumspor-Bandırmaspor maçında goller 2’ M.Djitte, 79’ Hagi Osman ve 85’ Celal Dumanlı’dan geldi. İşte Bodrumspor - Bandırmaspor canlı skor takibi.

14:13 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bodrumspor - Bandırmaspor maçı

Bodrumspor - Bandırmaspor maçı

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bodrumspor, Bandırmaspor'u ağırladı. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta Mehmet Türkmen düdük çaldı. Yeşil-beyazlılarda milli arada iyileşen Süleyman Özdamar ve Erkan yedeklerde yer aldı.

Bodrumspor-Bandırmaspor maçında goller 2’ M.Djitte, 79’ Hagi Osman ve 85’ Celal Dumanlı’dan geldi.

Bodrumspor - Bandırmaspor canlı skor

Trendyol 1. Lig puan durumu


#Bodrumspor
#Bandırmaspor
#Trendyol 1. Lig
21 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Asgari ücret zammında bomba tahmin: İşte 2024 Ocak zammı için konuşulan rakam