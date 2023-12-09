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Bodrumspor, Tuzlaspor karşısında son saniyelerde yıkıldı: 1-1 | ÖZET

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Bodrum FK evinde Tuzlaspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 64’ Kenan Özer ve 90+5 Ahmethan Köse’den geldi. Bodrum FK bu sonuçla puanını 25’e çıkararak 5. sırada yer aldı. Tuzlaspor ise 13 puanla 16. sırada yer aldı. Bodrumspor FK - Tuzlaspor maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

16:15 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trendyol 1. Lig 15. haftasında Bodrum FK evinde Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig 15. haftasında Bodrum FK evinde Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Bodrum FK,
16. haftasında evinde Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Bodrumspor’un golü Kenan Özer’den, Tuzlaspor’un golü son saniyelerde Ahmethang Köse’den geldi. Bodrumspor FK - Tuzlaspor maç özeti haberimizde.

BODRUMSPOR FK - TUZLASPOR MAÇ ÖZETİ

Bodrumspor FK - Tuzlaspor maç özetini izlemek için

BODRUMSPOR FK - TUZLASPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL 1. LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI




#Bodrumspor FK
#Tuzlaspor
#Trendyol 1. Lig
6 dakika önce
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Bodrumspor, Tuzlaspor karşısında son saniyelerde yıkıldı: 1-1 | ÖZET