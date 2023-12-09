Trendyol 1. Lig 7. haftasında Bodrum FK evinde Çorum FK’yı konuk etti. Maçı ev sahibi Bodrumspor 2-1’lik skorla kazandı. Goller dakika 34’ Üzeyir Ergün (pen.), 40’ Celal Dumanlı ve 67’ Ozan Sol’dan (pen.) geldi. Bodrumspor aldığı bu galibiyetle puanını 14’e çıkararak 3. sırada yer aldı. Çorum FK ise 12 puanla 5. sırada yer aldı. Bodrumspor - Çorum FK maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.