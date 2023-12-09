Trendyol 1. Lig 15. haftasında Bodrum FK evinde Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Bodrum FK,
16. haftasında evinde Tuzlaspor ile karşılaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Bodrumspor’un golü Kenan Özer’den, Tuzlaspor’un golü son saniyelerde Ahmethang Köse’den geldi. Bodrumspor FK - Tuzlaspor maç özeti haberimizde.
BODRUMSPOR FK - TUZLASPOR MAÇ ÖZETİ
BODRUMSPOR FK - TUZLASPOR MAÇ ÖZETİ
BODRUMSPOR FK - TUZLASPOR MAÇ SONUCU
BODRUMSPOR FK - TUZLASPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG 15. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL 1. LİG GOL KRALLIĞI
#Bodrumspor FK
#Tuzlaspor
#Trendyol 1. Lig
6 dakika önce