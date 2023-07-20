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Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı? 2023

Boğaziçi Üniversitesi taban ve tavan puanları, ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok aday tarafından araştırılıyor. 3 oturumdan oluşan YKS sınavı sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Tercihler ise 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci istedikleri üniversitenin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını merak ediyor. İşte 2023 Boğaziçi Üniversitesi (BOÜN) başarı sıralaması, taban puanları ve kontenjanları.

12:07 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Boğaziçi Üniversitesi taban ve tavan puanları 2023

Boğaziçi Üniversitesi taban ve tavan puanları 2023

YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Tercihler ise 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Bu kapsamda adaylar istedikleri üniversitenin tavan ve tavan puanlarını araştırıyor. 2023 Boğaziçi Üniversitesi taban puanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 315 547.16431

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 1143 539.42958

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 1448 537.73026

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 2695 531.64691

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 6490 520.44865

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 65 + 2 7549 518.07311

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fizik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 65 + 2 8856 515.21916

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 509 514.17864

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 75 + 2 9476 513.93051

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 662 510.51486

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çeviribilimi(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 65 + 2 1507 509.66723

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 55 + 2 1025 502.6299

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 1128 500.78134

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 65 + 2 2364 499.63599

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Dilbilimi(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 55 + 2 2513 497.93825

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Psikoloji(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 1316 497.76488

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 19174 497.49786

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Uluslararası Ticaret(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 55 + 2 1457 495.61976

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 65 + 2 20624 495.23499

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hukuk(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 1741 491.72665

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 80 + 2 3142 491.66148

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sosyoloji(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 55 + 2 2456 483.5734

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 31327 480.56037

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tarih(İngilizce) (4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 812 476.00044

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Turizm İşletmeciliği(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 55 + 2 3510 474.97275

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çeviribilimi(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 2022 1 6113 468.25478

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 1279 465.86069

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 1 50192 457.37525

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 50928 456.51754

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 2080 455.01469

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 53839 453.13032

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 7914 452.67976

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Felsefe(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 55 + 2 8229 451.45776

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fizik Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 58869 447.41802

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 62392 443.46438

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 40 + 1 82159 422.65059

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN / TAVAN PUANLARI 2023

Boğaziçi Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümleri

İşletme (İngilizce) EA 100/103 514,18 509

İktisat (İngilizce) EA 100/103 510,51 662

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 55/57 502,63 1.025

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 90/93 500,78 1.128

Psikoloji (İngilizce) EA 80/82 497,76 1.316

Uluslararası Ticaret (İngilizce) EA 55/57 495,62 1.457

Hukuk EA 70/72 491,73 1.741

Sosyoloji (İngilizce) EA 55/57 483,57 2.456

Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 55/57 474,97 3.510

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) EA 70/72 452,68 7.914

Felsefe (İngilizce) EA 55/57 451,46 8.229

Boğaziçi Üniversitesi Sayısal Bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 547,16 315

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 539,43 1.143

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 537,73 1.448

Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 531,65 2.695

Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 520,45 6.490

Matematik (İngilizce) SAY 65/67 518,07 7.549

Fizik (İngilizce) SAY 65/67 515,22 8.856

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 75/77 513,93 9.476

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 497,5 19.174

Kimya (İngilizce) SAY 65/67 495,23 20.624

Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 480,56 31.327

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 457,38 50.192

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 50/52 456,52 50.928

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) SAY 30/31 453,13 53.839

Fizik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 447,42 58.869

Kimya Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 443,46 62.392

Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) SAY 40/41 422,65 82.159

Boğaziçi Üniversitesi Sözel Bölümleri

Tarih (İngilizce) SÖZ 70/72 476 812

Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) SÖZ 70/72 465,86 1.279

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 50/52 455,01 2.080

Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Dil İle Alan Bölümler

Çeviribilimi (İngilizce) DİL 65/67 509,67 1.507

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 65/67 499,64 2.364

Dilbilimi (İngilizce) DİL 55/57 497,94 2.513

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 80/82 491,66 3.142

Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) DİL 1/1 468,25 6.113


#ÖSYM
#Boğaziçi Üniversitesi
#taban ve tavan puanları
#BOÜN
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