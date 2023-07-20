Boğaziçi Üniversitesi taban ve tavan puanları 2023
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Tercihler ise 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Bu kapsamda adaylar istedikleri üniversitenin tavan ve tavan puanlarını araştırıyor. 2023 Boğaziçi Üniversitesi taban puanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI
Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 315 547.16431
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 90 + 3 1143 539.42958
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Endüstri Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 1448 537.73026
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Makine Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 2695 531.64691
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 70 + 2 6490 520.44865
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 65 + 2 7549 518.07311
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fizik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 65 + 2 8856 515.21916
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İşletme(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 509 514.17864
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 75 + 2 9476 513.93051
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İktisat(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 100 + 3 662 510.51486
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çeviribilimi(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 65 + 2 1507 509.66723
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 55 + 2 1025 502.6299
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 90 + 3 1128 500.78134
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 65 + 2 2364 499.63599
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Dilbilimi(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 55 + 2 2513 497.93825
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Psikoloji(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 80 + 2 1316 497.76488
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 80 + 2 19174 497.49786
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Uluslararası Ticaret(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 55 + 2 1457 495.61976
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 65 + 2 20624 495.23499
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Hukuk(4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 1741 491.72665
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) DİL 2022 80 + 2 3142 491.66148
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sosyoloji(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 55 + 2 2456 483.5734
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 31327 480.56037
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Tarih(İngilizce) (4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 812 476.00044
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Turizm İşletmeciliği(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 55 + 2 3510 474.97275
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Çeviribilimi(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) DİL 2022 1 6113 468.25478
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (4 Yıllık) SOZ 2022 70 + 2 1279 465.86069
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SAY 2022 1 50192 457.37525
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 50 + 2 50928 456.51754
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SOZ 2022 50 + 2 2080 455.01469
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 30 + 1 53839 453.13032
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 70 + 2 7914 452.67976
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Felsefe(İngilizce) (4 Yıllık) EA 2022 55 + 2 8229 451.45776
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fizik Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 58869 447.41802
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Kimya Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 20 + 1 62392 443.46438
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği(İngilizce) (4 Yıllık) SAY 2022 40 + 1 82159 422.65059
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TABAN / TAVAN PUANLARI 2023
Boğaziçi Üniversitesi Eşit Ağırlık Bölümleri
İşletme (İngilizce) EA 100/103 514,18 509
İktisat (İngilizce) EA 100/103 510,51 662
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 55/57 502,63 1.025
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 90/93 500,78 1.128
Psikoloji (İngilizce) EA 80/82 497,76 1.316
Uluslararası Ticaret (İngilizce) EA 55/57 495,62 1.457
Hukuk EA 70/72 491,73 1.741
Sosyoloji (İngilizce) EA 55/57 483,57 2.456
Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 55/57 474,97 3.510
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) EA 70/72 452,68 7.914
Felsefe (İngilizce) EA 55/57 451,46 8.229
Boğaziçi Üniversitesi Sayısal Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 547,16 315
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 539,43 1.143
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 537,73 1.448
Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 531,65 2.695
Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 520,45 6.490
Matematik (İngilizce) SAY 65/67 518,07 7.549
Fizik (İngilizce) SAY 65/67 515,22 8.856
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 75/77 513,93 9.476
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 497,5 19.174
Kimya (İngilizce) SAY 65/67 495,23 20.624
Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 480,56 31.327
Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 457,38 50.192
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 50/52 456,52 50.928
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) SAY 30/31 453,13 53.839
Fizik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 447,42 58.869
Kimya Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 443,46 62.392
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) SAY 40/41 422,65 82.159
Boğaziçi Üniversitesi Sözel Bölümleri
Tarih (İngilizce) SÖZ 70/72 476 812
Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) SÖZ 70/72 465,86 1.279
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 50/52 455,01 2.080
Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Dil İle Alan Bölümler
Çeviribilimi (İngilizce) DİL 65/67 509,67 1.507
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 65/67 499,64 2.364
Dilbilimi (İngilizce) DİL 55/57 497,94 2.513
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 80/82 491,66 3.142
Çeviribilimi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) DİL 1/1 468,25 6.113