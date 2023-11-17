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Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametindeki ulaşım trafiğe açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan meydana geldiği bildirildi. Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı. Temmuz ayında da aynı durumdan ötürü Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılmıştı. Peki, Bolu Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak?

11:12 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 11:36 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bolu Dağı Tüneli

Bolu Dağı Tüneli

Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgede dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.

BOLU DAĞI TÜNELİ AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Heyelan riski nedeniyle geçici olarak kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametindeki ulaşım çalışmaların ardından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Tünel çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarındaki alanda dün akşam meydana gelen ufak çaptaki akmaların ardından kapatılan yolda günün ilk ışıklarıyla ekiplerin çalışmaları başladı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yola akan çamurları temizleyen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle de kanallara dolan çamur ve toprak yığınlarını kaldırdı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul istikametindeki trafik akışı, iki şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Akmaların meydana geldiği yolun sağ şeridi ise tedbir amaçlı geçici süreyle araç geçişine kapalı tutuluyor.



#bolu
#bolu dağı tüneli
#trafik
#heyelan
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