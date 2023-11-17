Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti heyelan riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgede dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarında ufak çapta akmalar meydana geldi.

BOLU DAĞI TÜNELİ AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

BOLU DAĞI TÜNELİ AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Heyelan riski nedeniyle geçici olarak kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametindeki ulaşım çalışmaların ardından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yola akan çamurları temizleyen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle de kanallara dolan çamur ve toprak yığınlarını kaldırdı.