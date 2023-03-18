Bolu iftar saati akşam ezanı saati
Bolu akşam ezanı saati ve iftar vakti kaçta?
Bolu Ramazan imsakiyesi ile Bolu iftar vakti ve akşam ezan saati detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.
2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.
Peygamberimiz (s.a.v) iftar duası
Peygamberimiz iftar vaktinde orucunu şu dua ile açardı:
Peygamberimiz tarafından edilen iftar duası ve anlamı oldukça önem taşır. Müslüman alemi için önem arz eden bu dua, her ramazan ayında iftar sofrasına otururken ya da iftarı bitirirken dillerden dökülür.
İftar duası Arapça okunuşu
iftar duası Arapça sözleri şu şekildedir:
- “Allâhümme yâ vâsı’al-mağfireti iğfirlî, Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, ve li savm’il-ğadi min şehri Ramadâne neveytü fağfirli mâ kaddemtu ve mâ ahhertü, El-hamdü lillâh’il-lezî e’ânenî fe sumtü ve razakanî fe eftartü Amin.”
İftar Duası Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Arapçası verilen iftar duası Türkçe anlamı ile de okunabilir. Türkçe anlamı ise şu şekildedir: “Ey mağfireti geniş olan Allah’ım! Beni bağışla Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana dayandım. Verdiğin nimetle oruç açtım. Ramazanın yarınki gün orucuna niyet ettim. Önceden işlediğim, ilerde işleyeceğim günahlarımı affet. Yardımı sayesinde oruç tuttuğum, rızkıyla iftar ettiğim Allah’a hamdolsun.”