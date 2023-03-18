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Bolu iftar vakitleri 2023: Güncel Bolu akşam ezanı saati

Bolu 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Bolu iftar vakti, Bolu akşam ezanı, akşam namazı ve Bolu namaz vakitleri haberimizde.

16:37 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bolu iftar saati akşam ezanı saati

Bolu iftar saati akşam ezanı saati

Bolu imsak, sahur ve iftar vakitleri
nin ne zaman olduğu araştırılıyor. Her sene evlerimize feyzi ve bereketi çok büyük bir misafir olarak gelen Ramazan ayı ile birlikte gönüller ferahlar, ruhlar yeniden canlanır.
Sultanlar sultanı mübarek Ramazan ayında teravih namazlarıyla, sahurların bereketiyle, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle, hatimlerle, teheccüd namazlarıyla, sahur ve iftarın bereketiyle dünya işlerine ara verip yaratıcımız olan Yüce Rabbimiz’e (C.C) yönelme zamanıdır. Bolu imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan
nin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Bolu akşam ezanı saati ve iftar vakti kaçta?

Bolu Ramazan imsakiyesi ile Bolu iftar vakti ve akşam ezan saati detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Peygamberimiz (s.a.v) iftar duası

Peygamberimiz iftar vaktinde orucunu şu dua ile açardı:

Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü
.” Bu iftar duası ve anlamı ise orucun Allah için tutulduğunu ifade eder. “
Ey Allah’ım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum.
” manasına gelmektedir.

Peygamberimiz tarafından edilen iftar duası ve anlamı oldukça önem taşır. Müslüman alemi için önem arz eden bu dua, her ramazan ayında iftar sofrasına otururken ya da iftarı bitirirken dillerden dökülür.

İftar duası Arapça okunuşu

iftar duası Arapça sözleri şu şekildedir:

  • “Allâhümme yâ vâsı’al-mağfireti iğfirlî, Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, ve li savm’il-ğadi min şehri Ramadâne neveytü fağfirli mâ kaddemtu ve mâ ahhertü, El-hamdü lillâh’il-lezî e’ânenî fe sumtü ve razakanî fe eftartü Amin.”

İftar Duası Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Arapçası verilen iftar duası Türkçe anlamı ile de okunabilir. Türkçe anlamı ise şu şekildedir: “Ey mağfireti geniş olan Allah’ım! Beni bağışla Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana dayandım. Verdiğin nimetle oruç açtım. Ramazanın yarınki gün orucuna niyet ettim. Önceden işlediğim, ilerde işleyeceğim günahlarımı affet. Yardımı sayesinde oruç tuttuğum, rızkıyla iftar ettiğim Allah’a hamdolsun.”

Bolu İftar Vakti ve Sahur Saati (2023 İmsakiye)

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1 saat önce
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