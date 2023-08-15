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Bolu Göynük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika Bolu haberleri: Bolu'nun Göynük ilçesi Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. İşte detaylar.

11:41 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Bolu Haberleri

Bolu Haberleri

'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Güneyçalıca köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yangına, helikopter, söndürme uçağı, 3 arazöz, 2 su tankeri, 2 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, 50 personel ve köy sakinleriyle müdahale ediliyor.




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#Bolu haberleri
#Güneyçalıca
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