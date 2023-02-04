Spor Toto 1. Lig 23. haftasında Bandırmaspor evinde Denizlispor’u konuk etti. Denizlispor zorlu deplasmanda 4 gol bularak rakibini farklı mağlup etti. Goller dakika 64’ Oğuz Yılmaz, 66’ Ivan Saponjic, 78’ Bekir Turaç Böke, 79’ Mustafa Çeçenoğlu ve 90’ Özer Özdemir’den geldi. Ligin alt sıralarında bulunan Denizlispor aldığı 3 puanla derin bir nefes aldı. Bandırmaspor ise play off hattında derin bir yara aldı. Bandırmaspor - Denizlispor maç özetine ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.