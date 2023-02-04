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Pendikspor zorlu deplasmandan galip geldi

Spor Toto 1. Lig’de 23. hafta heyecanı devam ediyor. Boluspor evinde Pendikspor’u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta Pendikspor deplasmanda Boluspor’u 2-1 mağlup etti. Goller dakika 41’ Joel Ngandu, 42’ Hasan Kılıç, 79’ Leandro Kappel ve 90+5' Görkem Bitin’den geldi. Pendikspor puanını 37’ye çıkararak 4. sırada yer aldı. Boluspor ise 34 puanla 9. sırada yer aldı. Boluspor - Pendikspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

18:06 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Boluspor 1-3 Pendikspor

Boluspor 1-3 Pendikspor

Spor toto 1. Lig 23. haftasında Boluspor ve Pendikspor karşı karşıya geldi. Maç Pendikspor’un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

BOLUSPOR - PENDİKSPOR MAÇ ÖZETİ

Boluspor - Pendikspor maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU



#Boluspor
#Pendikspor
#Leandro Kappel
#maç özeti
#puan durumu
#Hasan Kılıç
32 dakika önce
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Pendikspor zorlu deplasmandan galip geldi
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