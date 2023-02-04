|
Özgün

Denizlispor, Bandırma deplasmanında farklı kazandı

Spor Toto 1. Lig 23. haftasında Bandırmaspor evinde Denizlispor’u konuk etti. Denizlispor zorlu deplasmanda 4 gol bularak rakibini farklı mağlup etti. Goller dakika 64’ Oğuz Yılmaz, 66’ Ivan Saponjic, 78’ Bekir Turaç Böke, 79’ Mustafa Çeçenoğlu ve 90’ Özer Özdemir’den geldi. Ligin alt sıralarında bulunan Denizlispor aldığı 3 puanla derin bir nefes aldı. Bandırmaspor ise play off hattında derin bir yara aldı. Bandırmaspor - Denizlispor maç özetine ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:47 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bandırmaspor 1-4 Denizlispor

Bandırmaspor 1-4 Denizlispor

Spor Toto 1. Lig 23. haftasında Bandırmaspor ve Denizlispor karşı karşıya geldi. Maç Denizlispor’un 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

BANDIRMASPOR - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ

Bandırmaspor - Denizlispor maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU







#Bandırmaspor
#Denizlispor
#Spor Toto 1. Lig
#TFF
#maç özeti
#puan durumu
1 saat önce
default-profile-img
Denizlispor, Bandırma deplasmanında farklı kazandı
Pazarcıların tekme tokatlı kavgasını vatandaşlar ayırdı
Yunan Türkolog: ABD 'dişi kurdu' iktidara getirecekti
İstanbul'da estetik faciası: O doktor benim kızımı resmen öldürdü
İYİ Parti ile CHP arasındaki adaylık gerilimi tırmanıyor: Kuşku oluşturanlara yazıklar olsun
Sömestr tatilinden dönecek sürücülere kritik uyarı: Kazalardan korur mutlaka taktırın
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.